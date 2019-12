Djurgården med en fot i semifinalen – krossade fjolårsfinalisten

Den första kvartsfinalen mellan Djurgården och Red Bull München blev odramatisk. Detta då Djurgården stod för en urstark match och kunde vinna med 5-1 hemma på Hovet.

Patrik Berglund inledde målskyttet i den första perioden men efter Djurgårdsslarv kunde München kvittera strax därefter.

Gustav Possler står mållös i SHL men i den här kvartsfinalen prickade han rätt när han skickade in 2-1 för Djurgården, ett mål som senare skulle visa sig bli matchavgörande.

Därefter passade Possler fram till Kalle Östmans 3-1-mål när Stockholmslaget gasade ifrån i den andra perioden. Tom Nilsson satte senare 4-1 och dödade då matchen.

🎯 It's starting to look like a lengthy road back for @RedBullMuenchen. @DIFHockeyse lead 4-1, but there's still around 25 minutes left. #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/7I15daZ1An