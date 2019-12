Tung start i AHL – svensken får speltid i ECHL

Den JVM-meriterade målvakten Filip Larsson gjorde succé på University of Denver i NCAA förra säsongen. Det bidrog till att Detroit Red Wings sajnade 21-åringen till ett treårigt rookiekontrakt. Detta efter att ha draftat stockholmaren i sjätte rundan 2016.

Den första tiden i Red Wings organisation har varit tuff för Larsson. På sju AHL-matcher i farmarlaget Grand Rapids Griffins har han tagit två vinster och en räddningsprocent på 84,3.

Efter att ha släppt in fyra mål på 17 skott och blivit utbytt i fredagens möte med Manitoba Moose skickas han nu ned ett snäpp till i hierarkin. I går kom beskedet att Larsson skickas till Toledo Walleye, Red Wings filial i ECHL.

Filip Larsson har sedan han lämnade Djurgården 2017 även representerat Tri-City Storm i den amerikanske juniorligan USHL.



UPDATE: The @DetroitRedWings on Monday reassigned goaltender Filip Larsson from the #Griffins to the @ToledoWalleye while the Griffins assigned forward Troy Loggins to Toledo and recalled forward Tyler Spezia from the Walleye.