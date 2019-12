Förre NHL-målvakten storspelade – Frölunda förlorade kvartsfinalen

De regerande CHL-mästarna är återigen illa ute i årets slutspel efter att ha förlorat den första kvartsfinalen mot Biel-Bienne med 3-2.

Den stora anledningen till det stavas Jonas Hiller.

Den tidigare NHL-målvakten var en jätte i målet för sitt lag och stoppade alla 50 av 52 skott. Den 37-årige keepern har varit bäst i den schweiziska ligan under hösten och leder målvaktsligan med 93,1 i räddningsprocent samt 2,07 insläppta mål per match. Mot Frölunda visade han återigen sin klass och fick stopp på SHL-lagets målskytte.

Två tidigare SHL-stjärnor, Anssi Salmela och Toni Rajala, låg båda bakom segern Biel-Bienne då båda stod för varsin assist i matchen. I klubben spelar även två svenskar men både David Ullström och Anton Gustafsson lämnade isen poänglösa.

Biel-Bienne ledde med 3-0 och det såg ut som att schweizarna skulle vinna stort men på slutet lyckades Frölunda tryckte in två mål och skapade sig ett bättre läge inför den stundande returmatchen i Schweiz.

🚨 @frolunda_hc are on the board. We've seen them have some special comebacks - is this the start of another? #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/TXLx9wnwXt