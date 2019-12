Kovács hjälte – fördel Luleå i CHL-kvartsfinalen

Luleå har matchboll i CHL-kvartsfinalen mot Lausanne. Laget vann med 2-1 nere i Schweiz efter att Robin Kovács klivit fram och gjort båda målen för norrbottningarna.

Luleå har skaffat sig en fördel kvartsfinalmötet med Lausanne.

Robin Kovács kunde ge bortalaget ledningen i den andra perioden när han pangade in ett direktskott i powerplay.

It's taken over half the game, but Robin Kovacs has finally broken the deadlock - @LuleaHockey lead away to @lausannehc | #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/1OXnEanIFS