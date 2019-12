Mardrömsbilderna inför JVM: Supertalangen ut skadad

– Jag hoppas verkligen att det inte är allvarligt, men det såg inte bra ut, säger SVT Sports expert Jonas Andersson.



Alexander Holtz är bara 17 år gammal men ses redan, av många, som given i Juniorkronornas trupp som ska spela JVM om några veckor.

Då hände något som förmodligen ingen ville.

I CHL-kvartsfinalen mellan Djurgården och Red Bull München kolliderade Holtz med en motståndare och såg ut att få en smäll mot knät. 17-åringen ställde sig upp långsamt och haltade av isen. Han återvände inte till matchen.

– Det där var en ”split” också. Det kan vara foten, det kan vara ledbanden och det kan också vara en ljumske, säger SVT:s expert Nils Ekman om händelsen.



Alexander Holtz appears to have a knee injury. Looks like a knee-on-knee. #2020NHLDraft | @DobberProspects | @FCHockey pic.twitter.com/DKcjlgm4zW