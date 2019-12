Markström lämnar – för att kunna närvara på begravningen

För en månad sedan skrev Jacob Markström att hans pappa hade förlorat kampen mot cancer. Pappa Anders var en stor fotbollsprofil som var målvakt i Hammarby IF och sedan tio år i Gefle IF. Därefter var han målvaktstränare för damlandslaget mellan 2005-2010.



– Pappa, du har lärt mig allt jag kan, jag kunde inte önskat mig en bättre pappa, vän och förebild! Jag vet att du alltid kommer att titta ned på oss! Den styrkan du har visat de senaste sex månaderna är otrolig! Jag älskar dig och vila i frid! Fuck cancer, skriver han på sin Instagram.

Vancouver skriver på Twitter att man har gett tillåtelse till Markström att lämna laget för att kunna närvara på begravningen. Målvakten Michael DiPietro flyttas upp från klubbens farmarlag Utica Comets. Han blir en tillfällig ersättare tills den svenska målvakten kommer tillbaka.

Jacob Markström har en bra säsong bakom sig, i ett Vancouver som har gett blandade resultat. 29-åringens kontrakt går ut efter säsongen.

Markstrom has been granted a leave of absence to attend his father's memorial service; DiPietro has been recalled from the @UticaComets. https://t.co/quF5oeK8p9