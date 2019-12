TV: Har växt in i NHL-kostymen – "Känns bättre för varje match"

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter en lite blygsammare inledning har Emil Bemström börjat växa in i den stora NHL-kostymen allt mer den senaste tiden. Under november hade den tidigare Djurgårdsforwarden en poängsvit på fem raka matcher för Blue Jackets och totalt har 20-åringen noterats för nio poäng (3+6) på 26 matcher i NHL den här säsongen.

– Det känns bättre och bättre för varje match. Jag har kommit in i det mer och det känns som att jag vågar göra lite mer saker ute på isen, säger Bemström till Hockeysverige.se.

Bemström trivs bra i USA, men medger att han även saknar Sverige en aning.

– Det är väl framförallt maten, säger Bemström.

– Sen så har jag väl kommit in ganska bra. Alla gubbar i laget är hur schysta som helst, så jag har kommit in rätt bra i laget.

