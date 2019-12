Återvändande målvakten lämnar Mora

I november stod det klart att kanadensaren Dan Bakala var klar för en återkomst till hockeyallsvenska Mora på ett korttidskontrakt.

31-åringen har spelat fem matcher med Mora sedan dess och har räddat 85,4 procent av skotten han ställts inför och släppt in 4,26 mål per match. Nu har korttidskontraktet med dalalaget löpt ut och under onsdagen meddelade Mora att kontraktet inte kommer att förlängas.

Olof Lindbom är tillbaka i full träning efter sin skada, men är inte ännu redo för matchspel skriver klubben på sin hemsida. Fram tills att Lindbom är matchredo kommer Mora att låna in Linköpingsmålvakten Matteus Ward.