Efter två veckor i AHL – svensken kallas upp av Oilers

Efter tio matcher i NHL fick Joel Persson för två veckor sedan det dystra beskedet att han skickats ned till klubbens farmarlag Bakersfield Condors i AHL. Persson har spenderat de senaste veckorna i AHL-klubben, där han noterats för fem poäng på sex matcher.

Nu får Persson en ny chans att visa vad han går för i världens bästa hockeyliga. Under sena tisdagskvällen meddelade Oilers att man valt att kalla upp Persson till NHL igen, samtidigt som man skickar ned Caleb Jones till AHL och sätter upp backen Matt Benning på skadelistan.



Persson står noterad för två passningspoäng på sina tio NHL-matcher han hunnit att spela den här säsongen.

The #Oilers have recalled defenceman Joel Persson from the @Condors, placed defenceman Matt Benning on Injured Reserve & assigned defenceman Caleb Jones as well as goaltender Stuart Skinner to Bakersfield. pic.twitter.com/HAGkR9JukF