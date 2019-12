Målvakten nära att bli målskytt – i andra NHL-matchen

Efter segern i förra veckans NHL-debut mot New Jersey var Kaapo Kähkönen tillbaka mellan Minnesota Wilds stolpar i nattens bortamöte med Florida Panthers.

Kähkönen följde upp sin debutseger genom att ta ytterligare en tvåpoängare – och detta efter storartat målvaktsspel från den finländske 23-åringen.

Minnesota-rookien stoppade 44 av 46 skott som Florida skickade mot honom och utsågs till matchens första stjärna. Hans 44 räddningar är även ett rekord för flest antal räddningar i en och samma match av en Wild-målvakt.

– Självklart vill du alltid vinna, det är därför du spelar, säger Kähkönen till nhl.com.

– Känslan som man har i omklädningsrummet med grabbarna efter en seger... Det är något du aldrig lessnar på.

Kähkönen var även nära på att bli målskytt i segermatchen då Florida plockade ut målvakten i matchens slutskede för att satsa med en extra utespelare. 23-åringen fick tag i pucken bakom det egna målet och skickade pucken mot den tomma målburen, men missade med bara ett par decimeter.

Wild G Kahkonen takes a shot at the empty net and only missed by a couple feet pic.twitter.com/J3d1xoLdRM