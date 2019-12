Nyckelbacken ser ut att bli borta året ut

Minnesota Wild ser ut att tvingas att klara sig utan en av sina absolut viktigaste spelare i Jared Spurgeon den närmaste tiden.

Spurgeon lämnade nattens segermatch mot Florida redan i den första perioden efter att ha träffats av ett skott på högerhanden från Aleksander Barkov.

Here's another look at the injury to Spurgeon. pic.twitter.com/e51tX4vsgv