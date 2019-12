Skadekris i SHL-klubben – lånar in forward

Oskarshamn ligger just nu sist i SHL och har en oerhört viktig match mot Leksand på torsdag. Just nu är det flera spelare i truppen som dras med skador. Därför väljer klubben att låna in Johan Johnsson från Smålandskollegan HV71.

– Vi är kort på folk och det passar utmärkt för både oss och HV71 att Johan kommer hit och spelar med oss. Lånet gäller från den femte december till den femte januari 2020, säger general manager i Oskarshamn Thomas Fröberg till klubbens hemsida.



Johnsson som hittills i år har 19 matcher för HV71 och gjort en assistpoäng kommer vara tillgänglig för spel mot Leksand.