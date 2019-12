Winnipeg plockar in centern – positivt besked för Montén?

Nick Shore har huserat i Torontos fjärdekedja under säsongen och spelat 21 matcher hittills den här säsongen. Toronto valde att placera Shore på waivers och idag blev det klart med en ny klubb för 27-åringen. Winnipeg plockar in centern som med största sannolikhet kommer att gå in i en fjärdekedja.

Kan bli JVM-aktuell

Ur svensk synvinkel är det här draget väldigt intressant. Centerpositionen i Winnipegs fjärdekedja innehar just nu David Gustafsson, som inte blev uttagen till Tomas Monténs JVM-trupp. Men med värvningen av Shore kan det öppna upp för att Gustafsson blir aktuell för JVM.

19-åringen har hittills spelat 21 matcher för Winnipeg och gjort ett mål. Vilken förstärkning det hade kunnat bli för Montén och Sverige.