"Alfie" väljs in i Hall of Fame: "En av de riktigt stora"

En av de riktigt stora svenskarna genom tiderna. Det talar fjorton turneringar, fyra OS, sju VM och World Cup två gånger för, skriver invalskommittén i sin motivering.

Under torsdagen fick en av Sveriges stora hockeyspelare genom tiderna, Daniel Alfredsson, det glada beskedet att han valts in i svensk hockeys Hall of Fame.

Svenska ishockeyförbundet skriver i ett pressmeddelande att Alfreddson väljs in som den 116:e spelaren.

"En av de riktigt stora svenskarna genom tiderna. Det talar fjorton turneringar, fyra OS, sju VM och World Cup två gånger för. Lägg till detta arton säsonger med Ottawa Senators i NHL, där han blev en ikon, lagkapten i flera år. I den klubben stannade också "Alfie" kvar som ledare några år sedan den aktiva tiden och ledare har han också varit i World Cup för Tre Kronor. Han avslutade sin NHL-karriär en säsong i Detroit Red Wings, men det hindrade inte att han fick en storslagen hyllning med tröjnumret i taket hemma i Ottawa därefter. Under lockoutsäsongen 2004/2005 tog han SM-guld med Frölunda. Som spelare var han en matchvinnare och en riktig sniper. Oerhört lojal lagspelare och en riktig gentleman på isen."

VANN OS-GULD 2006

Totalt är nu 120 personer invalda i svensk hockeys Hall of Fame.

Unde sina år i Nordamerika spelade Alfredsson 1 246 NHL-matcher för Ottawa och Detroit, på vilka han producerade 1 157 poäng (444+713). Han spelade 58 VM-matcher, 26 OS-matcher och åtta World Cup-matcher för Tre Kronor under sin framgångsrika karriär.

Han har ett OS-guld (2006), ett OS-silver (2014), två VM-silver (1995 och 2004) och två VM-brons(1999 och 2001) med Tre Kronor på meritlistan.