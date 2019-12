Här är "Perras" nya hockeyjobb

– "Perra” är inte aktuell som huvudtränare i dagsläget men han finns med som ett bollplank, säger ordförande Christer Larsson.

"Perra" Johnsson har bland annat vunnit två SM-guld och tagit Leksand från jumboplats i HockeyAllsvenskan till SHL. Sedan han lämnade Leksand 2017 har den numera 61-årige Johnsson gått utan tränarjobb.

Nu är han tillbaka inom hockeyn, men inte som tränare. Han har tagit en roll som mentor i Hockeyettan-klubben Forshaga IF och ska bland annat hjälpa A-laget i jakten på ny huvudtränare efter Per Lundell som fick sparken. Just nu är det Andreas Svensson och Stefan Erkgärds som leder laget.

– Vi jobbar med att fylla på med en ledare till med tanke på att Andreas även har ett annat uppdrag i föreningen, framförallt försäljning och marknad, säger ordförande Christer Larsson till VF.

Larsson säger att de för diskussioner med två namn men att Johnsson inte är aktuell som coach.

– Perra” är inte aktuell som huvudtränare i dagsläget men han finns med som ett bollplank och pratar med både mig och Andreas. Men till rollen som huvudtränare är han inte aktuell för just nu.