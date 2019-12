Nykomlingens forward landslagsaktuell: "Med i visumtruppen"

Leksands IF

Leksands IF - IK Oskarshamn

Joakim Thelin var en av nyckelspelarna i våras då Oskarshamn tog klivet upp i SHL. Bland annat efter att ha slagit ut AIK som kickade ut honom inför säsongen.

27-åringen, som har just AIK som moderklubb och där pappa Mats tröja hänger i taket, blev kvar när Oskarshamn tog steget upp och fick nyligen ett kvitto på att han trots allt gjort något bra under säsongen även om det så här långt bara blivit två mål och totalt tre poäng.

– Jag fick i alla fall första mailet om att jag var med i visumtruppen (till Channel One cup) så någonting rätt har jag väl gjort då, berättar Joakim Thelin för Hockeysverige.se strax efter att han anlänt till Moskogen vid infarten till Leksand.

– Klart att det är väldigt kul att det jag gör på isen uppmärksammas och såklart då av dom inom landslaget. Det ger en liten extra push.

Men varken förbundskaptenen eller hans assisterande har pratat Tre Kronor med Thelin – så här långt.

– Nej, ingenting faktiskt…

Blev du besviken då du inte kom med i truppen då du fått signaler om att du är aktuell?

– Jag hade inte räknat med att komma med faktiskt. Det är bara roligt att jag fick söka visum, skrattar Joakim Thelin som inte förväntade sig att ens vara aktuell för landslagsspel.

Joakim Thelin.Foto: Bildbyrån/Avdo Bilkanovic

"INTE NÖJDA"

8:e april i år kommer för alltid vara förknippat med hockeyn i Oskarshamn, en dag som även Joakim Thelin minns tillbaka på med glädje. Timrå besegrades med 3–0 och smålänningarna blev klara för SHL-spel.

– Jag har bara positiva minnen från den dagen, säger Joakim Thelin med ett lätt skratt och fortsätter:

– När jag förstod att det gå hela vägen? Jag skulle säga att det kändes som vi hade en bra kontroll på det redan vid 2–0, men jag var nog inte helt säker innan vi gjorde 3–0 i öppen kasse.

Vilka förväntningar hade du inför steget in i SHL som ändå är en nivå upp?

– Jag hade väl egentligen inga förväntningar utan tänkte mest att jag skulle fortsätta på samma sätt som jag gjort i slutet av förra säsongen, ta med det in i den här säsongen och se hur jag håller på den här nivån.

Hur är din känsla så här långt?

– Helt okej ändå. Pucken har väl inte riktigt studsat med mig eller laget, men vi kämpar på och jag är helt säker på att vi kommer ta fler poäng. Jag tycker ändå att jag växt in i det mer och mer även om jag önskat att jag petat in några fler puckar. Förhoppningsvis lossnar det framöver.

– Sedan försöker jag lägga mycket fokus på att vara bra i egen zon. Vi i vår femma får också ofta börja i egen zon. Då har jag också automatiskt blivit bättre på det defensiva spelet.

– Jag tycker att vi är med i många matcher ganska länge. Sedan har vi haft några plumpar där vi har släppt in ganska många mål på kort tid och inte lyckats få stopp på det. Sett över alla matcher, vi är inte nöjda med vart vi ligger i tabellen, men vi har gjort ganska många bra insatser ändå.

Vad beror blödningarna på som det blivit i en del matcher, handlar det om orutin eller?

– Ska jag vara ärlig så har jag inget bra svar på det. Jag tycker att det känns som vi kollapsar lite då vi får ett eller två mål i baken på kort tid.

"INGET VI KAN GÖRA NÅGOT ÅT"

Det har varit en rad spelare ut och in i Oskarshamn under säsongen. Så sent som igår blev det klart att ytterligare en spelare anländer. Det handlar om ett lån från konkurrenten HV71, Johan Johnsson.

– Ja, han ska möta upp oss här i morgon (läs: idag) är det sagt…

Hur upplever ni spelare det här?

– Jag försöker inte tänka på det så mycket. Han vill säkert komma hit, göra så bra ifrån sig som möjligt och hjälpa laget. Det är så det funkar i den här branschen.

Har det varit lite svårare att sätta gruppen när det blir en ganska stor omsättning av spelare under säsongen?

– Klart att det kan bli lite svårare att få ihop kedjor och så vidare när det är turbulent med spelaromsättningen. Det är som det är och inget vi kan göra något åt. Vi kan bara fortsätta köra på. Joakim Thelin.Foto: Bildbyrån

BOTTENMÖTE VÄNTAR

Ikväll väntar Leksand på bortaplan för Oskarshamn, ett nykomlingsmöte mellan två klubbar med helt olika förutsättningar, men som så här långt skrapat ihop lika många poäng.

– Vi ligger där nere båda två och krigar för varje poäng. Matcherna mot Leksand blir extra viktiga eftersom vi måste ha dom bakom oss. Det gäller att vi tar tre poäng.

Det är ofta en bra inramning i Tegera Arena, triggas man av det som motståndare också?

– Det är alltid roligt att spela då det är mycket folk på läktarna. Sedan är det självklart roligare att spela inför våra många hemmafans, men det brukar alltid vara bra stämning och mycket folk i Tegera och jag skulle nog säga att det är en av roligaste bortamatcherna publikmässigt, avslutar Joakim Thelin.