Svenskmålvaktens stormatch – isens främste när Chicago vann

Det är inte bara Lucas Elvenes som visat prov på fin form under hösten och vintern i Vegas farmarlag Chicago Wolves. Målvakten Oscar Dansk har, efter en lite tyngre start på säsongen, spelat upp sig den senaste tiden och stod i natt för en nästintill helgjuten insats mellan Chicagos stolpar.

Dansk stod för 28 räddningar, varav flera av modell svettigare, på 30 skott när Wolves besegrade Grand Rapids på bortais med 5–2. 25-åringen prisades för sin fina insats genom att utses till matchens första stjärna.

Lucas Elvenes var, precis som vanligt den här säsongen, även han framträdande för Chicago i matchen. Den tidigare Röglespelaren stod för två passningspoäng i segern och har den här säsongen noterats för totalt 27 poäng (6+21) på 25 matcher. Med den noteringen är han den bästa svenska poängplockaren i ligan.

A huge block by @OscarDansk is crowned the @TigerEnergyUSA Save of the Game. #WeAreTheWolves#CHIvsGR pic.twitter.com/tzq0lbJHoN