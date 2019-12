Trade deadline är fortfarande ett par månader bort, men redan nu börjar en del spelare figurera i trejdrykten. I NHL med Uffe Bodin blir det en närmare titt på fem spelare som kan vara på väg att få ny klubbadress.

Den här Hockeysverige Plus-texten är upplåst för alla att läsa till och med midnatt. För att skaffa ett Plus-abonnemang för 49 kronor i månaden och få tillgång till allt extra material, klicka här.



24 februari smäller det.

Då har NHL sin årliga trade deadline och innan dess kan vi förhoppningsvis räkna med en hel del transaktioner. Men trots att det är närmare tre månader dit finns det redan nu en hel del rykten kring spelare. I dag fokuserar jag på fem av dessa herrar som sannolikt kommer att spela för nya lag innan säsongen 2019/20 är till ända.

5)

, Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyers är ett lag det är svårt att bli klok på. De har varvat helt fantastiska perioder med ofattbara magplask. Likväl finns det mer positivt än negativt att ta med sig från den här säsongen och det känns som det här är ett lag som ska ta sig till slutspel med moms.

Så varför skulle man då trejda Shayne Gostisbehere?

Logiken bakom det är att man dels inte har fått ut i närheten av max av den begåvade backen de senaste säsongerna, dels att man skulle kunna använda honom till att uppgradera sin centersida. Nolan Patricks frånvaro – han har fortfarande inte säsongsdebuterat till en följd av sina migränproblem – gör att det finns en lucka i laget. För även om rookien Morgan Frost har imponerat under sin första tid i ligan kan man behöva lite mer rutin på den viktiga positionen om man ska gå långt i ett slutspel.

Flyers har en uppsjö av spännande backar i sin organisation och fler på väg. Med Ivan Provorov som den givna toppbacken, och andra ynglingar med hög uppsida i Travis Sanheim och Philippe Myers bakom honom, är det inte alls orimligt att Gostisbehere offras.

4) Travis Hamonic Calgary Flames

Förhandlingarna mellan Calgary Flames och Hamonics representanter har inte alls gått planenligt. Den store och resolute backens lönekrav faller inte Flames i smaken. Det tyder därmed på att han skulle kunna bli unrestricted free agent till sommaren.

Om Flames, som inte alls har presterat enligt förväntningarna den här säsongen, inte vill förlora 29-åringen utan ersättning är en trejd lösningen.

Även Mark Jankowski, Oliver Kylington, Sam Bennett och Michael Froliks namn har funnits i trejdrykten nu när Calgary förväntas göra något för att komma på rätt köl.

Hamonic är långt ifrån det sexigaste namnet på marknaden, men en fysisk närvaro som kan vara till defensiv gagn för ett andra backpar och göra nytta i boxplay.

3) Andreas Athanasiou, Detroit Red Wings

Detroit Red Wings upplever en hemsk säsong och den som har det kanske allra värst är Andreas Athanasiou. Efter att ha skjutit 30 mål i fjol har han bara mäktat med fem på 28 matcher så här långt.

Nu är det kanske inte framför allt det som gör att den snabbskrinnande kanadensaren finns med på den här listan. Nej, det handlar snarare om svårigheterna som klubben och spelarens representanter har haft att komma överens om tidigare kontrakt. Härom året gick det så långt att Athanasiou nästa flyttade till Schweiz när han inte fick vad han tyckte han förtjänade av Red Wings.

Klubben har visserligen en ny general manager i Steve Yzerman, men känslan är fortfarande att den stundande löneförhandlingen kan bli infekterad. För låt oss säga att han inte alls lyckas komma i närheten av fjolårets 30 mål, då kommer lagledningen att peka på det medan agenten pekar på vad han gjort tidigare.

En trejd har potential att bli bra för alla parter.

2) Chris Kreider, New York Rangers

Ännu en spelare som kan bli unrestricted free agent i sommar. Kreider har varit en viktig pusselbit i Rangers lagbygge under en längre tid och landar vanligtvis på 20-30 mål. Men vid 28 års ålder, och med en fysisk spelstil och en stor kropp, är det kanske inte en spelare man vill skriva långtidskontrakt med.

Rangers har en hel del bra unga spelare att bygga framtiden kring. Då behöver man inte Kreider på ett långt kontrakt som riskerar att bita dem i svansen. Att trejda amerikanen, få något vettigt i utbyte och satsa vidare på den fina rebuild man är på väg att fullfölja verkar vara en mycket bättre väg att gå.

Dessutom borde det finnas en riktigt intressant marknad för en spelare som Kreider. Han är prototypen för den sortens forwards som Stanley Cup-utmanare letar efter när de ska förstärka laget inför en förmodad lång slutspelsresa. Det gör att det kan bli huggsexa om hans tjänster och ett upptrissat pris.

1) Taylor Hall, New Jersey Devils

Efter närmare tio år i NHL och en enda slutspelsrunda är det fullt förståeligt att Taylor Hall är lite less. Säsongen i New Jersey Devils har inte alls gått enligt plan, varken för honom själv eller laget. Därför kom det knappast som någon chock när det sipprade ut uppgifter om att Halls företrädare informerat Devils general manager Ray Shero att man inte kommer att förhandla om ett nytt kontrakt under säsongen.

Slutsats: Hall tänker testa free agent-marknaden till sommaren.

Eftersom det är ungefär 95 procent chans/risk att laget bommar slutspel handlar det för Sheros del om att försöka rädda det som räddas kan. I Hall har han en tillgång som åtminstone borde kunna ge honom en bra spelare, ett draftval och en talang i utbyte. Priset skulle kunna vara ännu högre om Hall var villig att sajna med klubben han blir trejdad till, men det ter sig högst osannolikt sett t.

Vilka klubbar är intresserade?

Det är möjligen lite tidigt att sia om det än, men lag som har pekats ut innefattar Montréal Canadiens, Colorado Avalanche, Arizona Coyotes och – faktiskt – San Jose Sharks.

Jag förstår logiken i de tre förstnämnda. Canadiens är i desperat behov av en stjärnspelare som kan hjälpa dem på rätt spår innan det är för sent. Men i så fall skulle en trejd helst ha hänt i går. Colorado vill biffa upp sig ytterligare för att maximera sina chanser i ett slutspel. De har dessutom talangerna för att kunna få till en affär. Arizona har startat säsongen på ett förträffligt sett, men lever extremt högt på sitt målvaktsspel och sin defensiv. De behöver vässa sin forwardsuppsättning med en spelare som levererar på daglig basis till dess att Clayton Keller och de andra ungtupparna är mogna att göra det.

Sharks har varit svåra att förstå sig på den här säsongen. Det går upp och det går ned och blir sällan varken hackat eller malet. Att försöka gå efter en stjärnspelare till, när man redan gett upp både hav och land för Erik Karlsson och Evander Kane, förefaller orimligt. Men general managern Doug Wilson har funnit sätt att överraska tidigare. Cory Schneider.Foto: All Over Press

Tio tankar från NHL-veckan

* Ett djävulskt målvaktsproblem

Till slut fick John Hynes gå. New Jersey Devils bleka uppträdande under säsongsinledningen har inte gått att blunda för. De gjorde en storsatsning under sommaren, fick in spelare som P.K. Subban, Nikita Gusev, Wayne Simmonds och Jack Hughes. Det gjorde att förväntningarna på laget växte enormt. Jag trodde att laget skulle slåss om en slutspelsplats, men det känns som en utopi drygt två månader in på säsongen.

Det största av många problem har varit målvaktsspelet. Ska man vara krass kan man hävda att det var det som blev början på slutet för Hynes. Cory Schneiders trista förfall och Mackenzie Blackwoods oförmåga att hantera rollen som förstakeeper har starkt bidragit till att han numera är arbetslös.

Hockeyordspråket "show me a good goalie, and I'll show you a good coach" har aldrig varit mer relevant.

* Var är du P.K.?

Ett annat av New Jerseys problem stavas P.K. Subban. 30-åringen skulle ge Devils den där toppbacken man saknade, men hittills har han varit medioker. Fem poäng på 27 matcher är givetvis inte godkänt någonstans för en back med de offensiva verktygen som han besitter.

Hans underliggande statistik inger lite hopp och antyder att det finns ett mått av otur med i bilden. Devils gör bara mål på drygt fem procent av skotten med Subban på isen i spel fem mot fem, vilket bidragit till hans usla utdelning. Att Devils har ett av NHL:s sämsta powerplay gynnar honom inte heller.

Men det finns egentligen inga ursäkter. Tjänar man nio miljoner dollar per säsong ska man vara en del av lösningen, inte en del av problemet. Subban är för andra året i rad på väg mot en med sina mått mätt riktigt dålig säsong. Det är en oroväckande trend.

* Hughes till JVM?

Ken Campbell på The Hockey News skrev tidigare i veckan en krönika där han argumenterade för att Jack Hughes skulle lånas ut till det amerikanska JVM-laget av New Jersey Devils. Draftettan har haft det rätt tufft under sin första NHL-säsong och har antagligen inte gynnats av att laget han hamnat i har varit dysfunktionellt.

Campbell argumenterar för att det skulle vara Hughes till gagn att åka till Tjeckien och spela en framträdande roll för USA, bygga självförtroende och komma tillbaka som en starkare spelare. Som JVM-vurmare är jag positiv till idén i teorin, men i praktiken tror jag inte att det är rätt väg att gå.

Jack Hughes kommer att bli en bra NHL-spelare på sikt. Antagligen en riktigt bra spelare. En NHL-karriär består av toppar och dalar för alla spelare. Det är förmågan att hantera och lära sig av sina motgångar som bygger karaktär och kunskap om hur man fungerar som individ och spelare. Att fly undan det är att göra sig själv en otjänst.

Jag tror att Jack Hughes karriär, långsiktigt sett, tjänar mer på att han stannar i New Jersey och tar lärdom av både sina och lagets motgångar.

Milan Lucic firar sitt första mål.Foto: USA Today Sports



* NHL:s mest lättade spelare

Det kan inte vara lätt att vara Milan Lucic. Hans branta fall som spelare de senaste åren har varit smärtsam att skåda för oss på utsidan, men tänk då hur det känns för honom som stolt elitidrottare att inte klara av att leverera som i fornstora dagar.

Därför kunde i alla fall inte jag låta bli att känna en viss glädje för killen när han under natten mot fredag sköt säsongens första mål – och dessutom blev matchvinnare mot Buffalo Sabres.

Lucic gjorde ett mål på de 31 sista matcherna i fjol och behövde nu 28 matcher på sig att göra säsongens första mål. Det är ett fruktansvärt facit såklart. Men nu slipper han i alla fall snacket om att han inte har gjort några mål den här säsongen. Lättnad!

För Calgary Flames försvinner däremot inte huvudvärken. De ska betala honom 5,25 miljoner dollar till och med 2022/23. Edmonton Oilers betalar de resterande 750 000 dollarna i kontraktet.

Jeremy Colliton har det kämpigt.Foto: Bildbyrån



* Sitter Colliton löst?

Chicago Blackhawks har haft svårt att övertyga den här säsongen. Bortsett från att Robin Lehner varit en av ligans bästa målvakter, och stått på huvudet i flera matcher, har spelet inte alls klickat på samma sätt som det gjorde när Jeremy Colliton tog över i fjol.

Trots en arsenal av offensivt gångbara spelare är det Blackhawks offensiv som har svikit laget. Utöver den alltid pålitlige Patrick Kane är det egentligen ingen spelare som har presterat enligt förväntningarna på forwardssidan. Alex DeBrincat och Dylan Strome har sex mål vardera, Jonathan Toews fem och Andrew Shaw tre. Dessutom har Erik Gustafsson inte varit i närheten av lika effektiv som under fjolårets genombrottssäsong.

Kan det här bli Collitons fall?

Det känns ovärdigt tidigt att ställa sig frågan, men det har viskats om ett missnöje med resultaten i Chicago.

* Joe Thornton – the Goon

Dueller mellan veterancentrar och målvakter är tydligen på modet just nu. I går var det Niklas Svedberg och Joel Lundqvist som rök ihop i SHL – i natt Petr Mrázek och Joe Thornton i NHL.

San Jose-veteranen tappade fattningen och sänkte Carolina Hurricanes tjeckiske keeper med en högernäve efter att denne svingat sin klubba mot honom.

Thornton har inte gjort sig känd som någon buse under NHL-karriären. Men faktum är att han var mer känd som powerforward än playmaker när han väl slog sig in i NHL för 22 år sedan. Under sina första NHL-säsonger hörde det inte till ovanligheterna att han var en rejäl bit över 100 utvisningsminuter och enligt hockeyfights.com har han gjort upp med rätt råbarkade busar som Lyle Odelein Mark Tinordi och till och med Eric Lindros under sin långa karriär.



Så någonstans ska man kanske inte vara förvånad över "Jumbo Joes" temperament.

* Iskallt skämt

Lagkamraterna passade på att driva med Petr Mrázek dagen efter "knocken" från Joe Thornton. Man kan inte låta bli att uppskatta den här sortens humor:

* Mäktig milstolpe

Apropå Thornton... Han närmar han sig en imponerande milstolpe. Inom de närmaste veckorna kommer 40-åringen att göra sin 1 600:e NHL-match. Det är bara elva andra spelare som lyckats göra i NHL-historien. Trots det gör det honom inte unik varken i dagens NHL eller ens sitt San Jose Sharks. Patrick Marleau kommer nämligen att passera 1 700 spelade matcher någon gång under säsongen.

Om Thornton inte tappar allt eller blir skadad borde han nå en annan milstolpe som Marleau inte är i närheten av. Han saknar nämligen bara tolv poäng för att nå 1 500 under karriären. Bara 13 andra spelare har gjort det tidigare.

* Tillbaka till verkligheten

Effekten efter att ha sparkat Mike Babcock varade inte speciellt länge för Toronto Maple Leafs. Nu har laget förlorat tre av sina fyra senaste matcher. Den stora plumpen i protokollet var 1–6-förlusten mot Philadelphia Flyers i veckan. Efter den användes en hel del negativa uttryck från de egna spelarna för att beskriva insatsen.

Det är möjligt att Leafs krånglar sig till slutspel i slutändan, men det är svårt att se att det här laget ska lyckas med mycket mer än så. Bristen på karaktär och ryggrad känns alldeles för stor.

* Expat

Hoppas ingen missat Sportsnets dokumentär om Patrik Berglund-historien. Min gode vän Chris Johnston och producenten Jeremy McElhanney var i Stockholm i augusti och filmade intervjun med Berglund som blev den kortdokumentär som kom ut i helgen.

Historien har så många olika dimensioner som gör den intressant. Det jag fortsätter att fascineras över är att trejden mellan St. Louis Blues och Buffalo Sabres – som aldrig borde ha blivit av om Berglunds no trade-lista kommit in i tid – faktiskt gjorde att Blues fick in Ryan O'Reilly. Samma O'Reilly som blev slutspelets MVP när Blues blev Stanley Cup-mästare i somras.

För honom blev trejden det största lyftet i karriären. För Berglund slutet (?) på NHL-karriären.

Veckans NHL-lag

En feelgood-story i skuggan av Jordan Binnington s excellens är att Allen har studsat tillbaka på ett fenomenalt sätt efter de senaste årens mediokra målvaktsspel. På de åtta matcher han har gjort för Blues hittills har han noterats för en räddningsprocent på 92,6. Den förstärkes ytterligare i veckan när han stoppade 69 av 70 skott i vinstmatcherna mot Chicago och Dallas.

Backar:

John Carlsons produktionstakt fortsätter att vara kusligt hög. På den höjd att man på allvar börjar undra om han inte kan bli den första backen sedan Brian Leetch att nå 100 poäng. Det var 28 år sedan. Efter sex poäng (3+3) på fyra matcher den här veckan har han 42 poäng (!) på 30 matcher. Håller han det snittet över en säsong landar han runt 115 poäng över 82 matcher. Dit tror jag knappast att han når. Men hundra? Det känns plötsligt inte alls orimligt.

Jonas Brodin, Minnesota Wild

Lite i skymundan kan den stabile svensken vara på väg mot sin bästa NHL-säsong i karriären. För faktum är att till och med poängen börjat trilla in i takt med Wilds vinster senaste tiden. Fem assist på fyra matcher hör inte till vanligheterna. Elva poäng på 29 matcher gör att personbästat på 25 finns inom räckhåll.

Forwards:

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche

Vilken best han är, Colorados förstacenter. Nathan MacKinnon har fortsatt att bära laget under Mikko Rantanens och Gabriel Landeskogs skadefrånvaro. Ja, egentligen producerat på en ännu högre nivå än när de var med. Den gångna veckan var han ligans mest produktiva spelare med nio poäng på fyra matcher. Då kostade han ändå på sig att lämna isen poänglös i senaste mötet med Montréal Canadiens. NHL:s MVP?

Jack Eichel, Buffalo Sabres

Om det var någon som ifrågasatte Eichels storhet inför den här säsongen har de rimligen tystnat nu. Kaptenen har med råge visat att han hör hemma i diskussionen om att vara en av NHL:s bästa centrar. Efter fyra mål och fyra assist på fyra matcher har han avancerat i poängligan. Han är Buffalos stora hopp. Och kanske hör han hemma i MVP-diskussionen tillsammans med MacKinnon.

Jonathan Marchessault, Vegas Golden Knights

Det har slutligen börjat studsa rätt för Vegas, ett lag som länge var otursförföljt. Då är det inte mer än rätt att det samtidigt börjar studsa rätt för lagets kanske mest otursdrabbade spelare. Jonathan Marchessault fick islossning å det grövsta i mötet med New Jersey och sköt tre raka mål under en period när Vegas vände underläge till seger. Totalt blev det fyra mål och sex på fyra matcher.