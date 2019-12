Iron Fan – svenske supportern är inne på imponerande svit

New Jersey Devils

Det är inte många supportrar som kan skryta med att ha följt sitt lag 600 matcher i rad. Men i Kristianstad finns en kille vid namn Max Strömberg Melin som just nu är inne på en fantastisk svit med antal matcher i rad. Det som gör det hela än mer imponerande är att laget han följer finns 735 mil och sju tidszoner bort.

– Så länge jag inte känner att livet i övrigt påverkas negativt av det så lär jag väl inte sluta kolla, berättar han för hockeysverige.se.



Skulle vi sätta in supportern Max Strömberg Melins pågående svit om 601 raka matcher i ett spelarperspektiv så skulle 21-åringen från Kristianstad just nu placera sig på plats 14 på listan över flest matcher i rad genom alla tider. Tittar vi på listan över pågående sviter så skulle han placera sig fyra, endast slagen av Keith Yandle, Patrick Marleau och Phil Kessel.





"KROPPEN HAR VÄL VANT SIG"

Max Strömberg Melins svit om 600 matcher inleddes säsongspremiären 2012 när Nashville förlorade mot Columbus med 3-2 efter straffar. Martin Erat och Ryan Ellis var Predators målskyttar och Patric Hörnqvist hade en assist. Sedan dess har det blivit en helt osannolik svit på 601 raka sedda matcher för Strömberg Melin. Han har gått igenom hela högstadiet, gymnasiet och det nu pågående arbetslivet under sin svit och är nu inne på säsong åtta. Hur orkar han?

– Jag går alltid och lägger mig fyra timmar innan matcherna och då får jag sova lite efter också. Man är väl trött, men det är inte så att man inte orkar det. Sedan har det ju blivit någon vana, så kroppen har väl vant sig vid att det ska vara så, berättar han för hockeysverige.se.



Patric Hörnqvist inledde NHL-karriären i Nashville. Foto: Bildbyrån



Intresset för Nashville började dock tidigare än innan hans 601 raka matcher inleddes. Nu för tiden nämns Predators med respekt i ligan, men i början av 10-talet var det inte riktigt så. Som alltid när det kommer till äkta supporterskap så är det inte alltid med framgångar det hela inleds.

– Där runt 2010-2012 så var ju Lundqvist stor och Detroit var ju fortfarande stora. Så alla höll ju på Rangers och såna lag. Jag hade hållit på Rangers för att jag gillar Lundqvist, jag stod i mål själv, förklarar Strömberg Melin.

– Jag kollade en sändning som gick på TV och jag tyckte klubbmärket, rovdjuret var coolt, och att Shea Weber sköt hårt. Det var inte mer än så.







Men det var även andra saker som fångade Max Strömberg Melins intresse.

– Alexander Radulov hade haft det lite struligt, jag började googla på internet att han hade lite problem med rättvisan. Bröderna Kostitsyn var likadana. Det verkade som att det hände saker runt laget.





STÄLLDE KLOCKAN

Efter hand växte intresset för klubben.

– Jag har ett generellt stort hockeyintresse och sen började jag kolla på dem och tyckte att det var roligt att kolla hockey på nätterna. Jag vaknade ändå ibland på nätterna och då kunde man lika gärna sätta sig och göra någonting, berättar han.

– Så jag började ställa klockan de nätter Nashville spelade. Så blev det att jag började kolla på dem, sen blev vi bättre och bättre och sen kom slutspelsserien mot Detroit 2012, Lidströms sista när vi slog ut dem. Shea Weber dunkade Zetterberg i plexiglaset och det blev skriverier i Sverige. Då växte det och sedan dess har jag blivit nästan besatt av att kolla på det.



Max Strömberg Melin var 13 år när han började ställa klockan på nätterna för att gå upp och se favoritlaget på TV. Alla som minns sin barndom vet att föräldrar brukade vilja ha ett finger med i spelet när det handlade om sina telningars nattsömn.

– Mamma visste att jag gick upp på nätterna och kollade, men det var inget hon sa något specifikt så om. Bara jag skötte skolan och det runtomkring så funkade det. Pappa är gammal journalist och bloggar om KIK (Kristianstads IK), han stöttar och tycker bara att det är coolt att man har ett intresse.







Alla 601 matcher med Nashville har inte setts via TV. Två gånger genom åren har Strömberg Melin varit över på andra sidan Atlanten och besökt countryns mecka. Den andra resan innebar att han missade en period.

– Det var i januari som jag och en kompis åkte över. Vi satt på flygplatsen i Chicago och kollade två perioder innan vi skulle flyga vidare till Nashville.



Du har alltså bara missat en enda period under de här åren?

– Ja. Sen tio minuter av en period denna säsongen när jag var ute med en kompis som fyllde år. Då dog internetuppkopplingen på telefonen, så jag satte mig ute i baren och kollade på matchen och drack öl, skrattar Max Strömberg Melin.



Har du fått något uppmärksammande av klubben?

– Nej, inte så. Jag var över på en resa med Hockeysverige, det blir tre år sen i vinter. Då uppmärksammade Peter Sibner det och jag fick en keps av Filip Forsberg.



Filip Forsberg, Viktor Arvidsson, Max Strömberg Melin och Mattias Ekholm. Foto: Peter Sibner



Men det är inte bara matcherna han följer. Han hänger med så mycket det går runtomkring också.

– Jag läser väl mest nordamerikansk bevakning när det gäller NHL. Framförallt Sportbladet och Expressen är väldigt svenskfixerade och jag försöker väl få en helhetsbild.





KNACKIG INLEDNING



De senaste åren har Nashville nämnts som en seriös utmanare om Stanley Cup. Men det har knappast gått på räls under säsongsinledningen för laget och just nu ligger de bara på en tolfte plats i Western Conference.

– Kollar man på spelartruppen så är detta förmodligen det bästa laget man haft sedan man gick till final mot Pittsburgh. Forwardssidan är bättre än den varit någonsin. Sen är väl backsidan, Fabbro skulle ersätta Subban, och det har väl sett sådär ut hittills. Sen har Rinne och Saros inte kommit upp i nivå, målvaktsspelet har väl inte vunnit matcher åt oss på det sättet som man behöver.







Strömberg Melin fortsätter:

– Det har varit mycket snack om coachen Peter Laviolette. Att han är mer en tränare som skriker och är energifylld än taktiskt kunnig på hockey. Han är inne på sin femte-sjätte säsong och det börjar väl dö ut lite, att det kanske inte biter på spelarna när man bara lever på energi.

– Rent spelmässigt så spelar ju Nashville, om man jämför med Tampa och andra, så spelar Nashville en väldigt destruktiv och konstig hockey. Även om Laviolette är en offensiv coach så lever man väldigt mycket på individuella spelarprestationer nu.



Tror du att det vänder under säsongen?

– Jag är väl inte säker på att de går till slutspel, men jag skulle bli förvånad om de inte gör det. Så pass bra lag har man. Sen i slutspel, jag tror ju inte man kommer vara favoriter mot nästan någon man går upp mot.

– Tar man sig långt i slutspelet så blir jag glatt överraskad. Men till slutspel tycker jag man ska.



Kan det till och med vara en fördel om de kommer lite underifrån?

– När vi gick till final 2017 mot Pittsburgh så slutade de ju åtta i västra konferensen och mötte Chicago som vunnit Presidents Trophy. De vann 4-0 i matcher. Året efter man man hela grundserien och åkte ut i andra omgången.

– Sen är väl det NHL i ett nötskal att grundserien inte säger någonting. Det är bara att se på Tampa förra säsongen.



Imorgon lördag sitter Max Strömberg Melin som vanligt bänkad när Predators tar emot New Jersey på hemmaplan. Det blir hans 602:a raka match och något slut på sviten ser han inte.

– Så länge jag inte känner att livet i övrigt påverkas negativt av det så lär jag väl inte sluta kolla. Det ger mer än det tar tycker jag. Det är roligt att ha någonting man brinner för. Jag ser ingen mening med att sluta kolla.