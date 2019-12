Imorgon är det fest här på Hockeysverige. Då visar vi nämligen seriefinalen i Hockeyettan norra mellan Östersund och Piteå – helt gratis. Bästa lördagsnöjet!

I samarbete med ATG visar hockeysverige.se mötet mellan Östersund och Piteå klockan 18.00 under lördagen.



Båda lagen är redan klara för Allettan och om man slutar etta eller femma i grundserien spelar ju som bekant egentligen ingen roll. Man får samma förutsättningar i Allettan oavsett vilket.



Men det är ettan och tvåan i den norra serien och en strid om seriesegern.



Framförallt är den en god chans att få en närmare titt på två underskattade lag inför det som väntar efter jul. Det vill säga Allettan. Det snackas mycket om haussade toppgäng som Troja/Ljungby, Nybro, Boden, Mariestad, Hudiksvall och kanske några till, men är påfallande tyst om både Östersund och Piteå trots att de har riktigt intressanta lag.



Det är två lag som faktiskt kan bli så pass giftiga att de går långt i vår.



Piteå, som strandade i playoff 2 mot Hudiksvall i våras men har nått kvalserien tre gånger de sju senaste säsongerna, gick in i säsongen med en aningen tunnare trupp än ifjol. Man valde att hålla i pengarna istället för att värva stort och har luftat en hel del juniorer längs vägen. I nödfall har de plockat in några J20-lån från Luleå och Skellefteå, men till största delen förlitat sig på det material som funnits in-house.



De stjärnor som lyser klarast år efter år är dock naturligtvis Magnus Isaksson och Joakim Högberg. Poängmakarna som leder offensiven och som den här hösten spelat i olika formationer istället för att kampera ihop och på så sätt spritt ut produktionen lite mer än vad som var fallet ifjol när kedjan med de två nämnda och Carl Becker stod för....well, typ allt.



Rutinerade Isaksson, med mäktiga 29 poäng (10+19) på 16 matcher, har rent av gjort det så bra att det är på tapeten att Skellefteå AIK i SHL kan komma att hyra honom under en kortare period för att fylla tomrummet när herrar som Jonatan Berggren, Jacob Olofsson och Albin Eriksson drar på JVM. Vi får väl se hur det blir med den saken.



För övrigt kan vi nog vänta oss att den tunna truppen breddas till Allettan, det har funnits en plan att göra det under hela säsongen. I Piteå sneglar man lystet på Carl Becker som går tungt poängmässigt i Södertälje och kanske kan backen Markus Magnusson som befinner sig i trakten bli ett alternativ. Om han kan lösas från det kontrakt med saftig klausul som i nuläget låser honom till Nyköping.



Hemmalaget Östersund å sin sida har inte heller haft så stor spelaromsättning under hösten. Man fick forwarden Jesper Schiöler i knäet när han flyttade till orten för studier strax innan seriestart och han har gjort succé. Utöver det har backen Karl Markström lämnat och skicklige backen David Westlund som lånades in från Timrå gått och blivit en permanent medlem av truppen.



Klubben har haft några misslyckade satsningar uppåt, men var snubblande nära att nå kvalserien ifjol. Då var det bara ett sent avgörande av Hudiksvalls Sebastian Manberg som stod i vägen i ett tredje och avgörande playoff 3-möte där Östersund egentligen var det bättre laget. Ändå är det alltså inte särskilt många som talar om Östersund som en av utmanarna om en kvalserieplats trots att de spelat en solid och vägvinnande hockey den här hösten.



Värt att notera är att Östersund skickade sin duktige keeper Tim Juel till Hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga inför den här säsongen och ersatte honom med en jämnstark duo i Robin Christoffersson och Carl Hjälm. En duo som gjort succé och placerar sig som etta och tvåa i norra seriens målvaktsliga.



Piteås målvaktspar går inte av för hackor det heller då man sitter med jämnstarka John Vestermark och Joel Vännström. Den senare har gått en del skadad under hösten men är tillbaka i spel och kampen om förstaspaden är ständigt pågående.



Jag frågade Östersund-tränaren Kjell-Åke Andersson ganska nyligen hur man egentligen förhåller sig till att möta ett lag som Piteå när båda lagen redan är klara för Allettan. Spänner man musklerna eller mörkar man formen?

”Jag tänker bara att man jobbar mer med sig själv än i en Allettan-match där man lägger mer fokus även på motståndarens spel, det blir mer att vi slipar på vårt spel”, löd svaret.



Med andra ord kan vi nog förvänta oss att det blir ganska mycket åka av. Inget trist hembackande utan två lag som går för det och ligger på offensiven.



Så visst finns det ganska många argument för att det här ska bli en riktigt spännande fight att följa.



Och missa för allt i världen inte lineupen.



Man vet aldrig vad den störste profilen av dem alla, Elias Bjuhr, kan tänkas hitta på.