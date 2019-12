Skräckbilder på finska löftet: "Oerhört farligt"

– Alla är överens om att han borde bli avstängd, säger Canadiens tränare Claude Julien om Nikita Zadorov som delade ut smällen på Kotkaniemi.

Det var en situation vid sarghörnet, där Coloradoryssen Nikita Zadorov till synes anslöt för att tackla Jesperi Kotkaniemi Men i stället blev det något sorts brottningsgrepp blandat med en slewfoot, som gjorde att den finske centern kastades bakåt och landade rakt på huvudet.

Kotkaniemi hade sedan problem att ta sig upp och fick hjälpas av isen. Enligt journalister på plats ska han knappt ha kunnat gå upprätt och hålla huvudet uppe när han vandrade ut i omklädningsrummet.

Det finska storlöftet togs till sjukhus och enligt TVA Sports Renaud Lavoie ska han vara kvar där, för ytterligare undersökningar. Dessa undersökningar ska dock vara av det mer "standard-mässiga" slaget, och ska inte indikera att Kotkaniemi är allvarligt skadad. Han åker dock inte med Montréal för matchen mot New York Rangers i natt.

Received the confirmation that Jesperi Kotkaniemi needed more tests at the hospital. Normal procedure. @CanadiensMTL