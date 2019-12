Succétränare i J20 SuperElit – nu siktar han uppåt

Tidigare storspelaren Mikael Karlberg gör succé som J20-tränare. Nu siktar han på att ta klivet uppåt. Han vill bli seniortränare.

– Det skulle vara kul att testa på idéerna även på seniornivå, säger han till hockeysverige.se.

Leksand J20-lag har inlett säsongen på ett mycket övertygande sätt. På de första 24 matcherna har laget spelat in 59 poäng och har en målskillnad på 104-34. Bland tio i topp av poängligan finns inte mindre än fyra spelare från Leksand, Nils Åman Isak Rosén och Gabriel Olsson . Målvaktsligan toppas dessutom av Jakob Hellsten – Säsongen har varit över all förväntan. Vi hade det ganska tungt på försäsongen som inte alls var övertygande. Vi förlorade lika mycket som vi vann. Det var när serien började som allt föll på plats, berättar en av lagets coacher, Mikael Karlberg , och fortsätter:– Vi lade ner enormt med tid under försäsongen på träning och vad vi står för som lag. Att få killarna att köra på och tävla har varit vår grej. Inför serien pratade vi om att vi kanske skulle bli ett lag som fajtades om fjärde-, femteplatsen. Målsättningen var att bli topp fem så vi skulle gå vidare till topp tio efter jul.– Från match ett föll, som sagt var, allt på plats med hur vi ville spela samtidigt som killarna gjorde det väldigt bra och kört så in i bängen bra.

Nils Åman.Foto: Ronnie Rönnkvist



Isak Rosén. Foto: Ronnie Rönnkvist

Leksand har släppt in 30 mål mindre än Skellefteå och Luleå som släppt in näst minst antal mål.– Det är faktiskt otroligt bra. Vi lägger väldigt mycket tid på egentligen två saker. Framför allt är det hur vi ska spela oss ur egen zon, passningsspelet där. Än så länge tycker jag att vi gjort det bättre än andra lagen i alla fall.– Vi har även jobbat mycket med kampen framför båda målen. Jag tycker grabbarna är väldigt tuffa mot varandra på framförallt träningarna med hur man tar bort klubbor, tar bort folk och ger våra målvakter förutsättningar att kunna rädda puckar.– Det här har vi pratat jättemycket om. Det har fallit på plats otroligt bra så vi är uppenbarligen svåra att göra mål på.– Ja, jag tycker det. Vi är bra där, men framför allt är vi modiga i spelet med puck ur egen zon. Det är vår grej, att vi flyttar pucken mellan varandra otroligt bra då vi ska spela oss ur den.– Det här har gjort att vi kommit snabbt genom mittzonen och skapat överlägen, tre mot tvåor och fyra mot treor, på motståndarna. Vilket vi har kunnat utnyttjat.– Ja, men den risken finns. Kanske inte så att” och vi jobbar mycket med det här att inte bli nöjd. Än så länge tycker jag att dom gjort det väldigt bra.– SuperElit är ändå rent mentalt en tuff serie med att spela i med tre matcher per helg. Sedan hem på måndag och efter det ha två, tre is-pass. Vi har otroligt bra karaktärer i gruppen som kommer till träningarna och kör varje dag. De har också fått framgång i det jobbet vilket jag tror gjort att dom växt i det hela tiden. Killarna har fattat att ””.Trots att Leksand, just nu, toppar sin J20 serie åtta poäng före tvåan Djurgården som har två matcher mer spelade, finns ingen av spelarna med i den Junior VM-trupp Tomas Montén presenterade i onsdags.– Det var tre som var nära (Nils Åman, Filip Johansson och Marcus Karlberg ) och som var med i senaste truppen, den i Finland. Alla tre föll på målsnöret, vilket var lite synd. Det hade varit kul för föreningen att fått med någon där.– Det är en tuff konkurrens och det spelar ingen roll om man är draftad i första-, andra- eller tredjerundan. Det är svårt att ta sig in i den truppen.Mikael Karlbergs kontrakt med Leksand går ut efter säsongen och vad det kommer bli för hockeyjobb för honom kommande säsong är i dag osäkert.– Det är kul att vara tränare och den här säsongen har gett mig mersmak. Jag skulle gärna fortsätta som tränare, inget snack om det.– Jag tycker att jag lärde mig väldigt mycket förra säsongen då jag var med Christer Olsson . Framför allt kring det här med att ställa krav på spelare och hur mycket man kan träna. Där har ”Crille” varit till stor hjälp och han har lärt mig otroligt mycket.– Jag trivs jättebra här i Leksand, men visst skulle det vara kul att testa på idéerna även på seniornivå. Jag skulle inte vara rädd för att ta ett sådant uppdrag dyker upp. Nu när jag fått så pass mycket på fötterna skulle det vara kul att någon gång få testa på seniorer. Klart är att jag siktar uppåt, precis som jag hoppas mina spelare siktar så högt som möjligt.Än så länge har inte Mikael Karlberg hört något från Leksand kring kommande säsong.– Vi har inte pratat någonting. Jag tror inte heller att dom pratat med någon i ledarstaben på juniorsidan. Inte vad jag hört i alla fall. Det kommer nog lite längre fram mot våren när klubben vet hur A-laget går och så vidare. Så brukar det vara i alla fall.– Nej, jag har inte hört någonting.– Att hela tiden ha gruppen delaktig i processen. Låta spelarna vara med så mycket det går. Däremot tror jag att man måste vara ganska tydlig med vem som leder gruppen, men även att killarna ska ha krav på sig. Man kan vara schysst ändå, men någonstans måste det finnas krav i vardagen på vad man gör för något.– Att grabbarna får vara med och tänka är en självklarhet för mig. Jag tror också att det är anledningen till att vi har fått bra betalt, att killarna fått vara med och tycka och tänka om sin egen utveckling.