En glödhet reserv: Höll nollan igen

– Han har spelat extremt bra, säger coachen Mike Sullivan.

Matt Murray har haft en tuff säsongsstart. På 20 matcher har han bara räddat 89,7 procent av skotten, och släppt in 2,84 mål per match. Tristan Jarry har spelat elva matcher, räddat 94,3 procent av skotten han fått på sig och släppt in 1,82 mål per match.

I natt höll han dessutom nollan för andra matchen i rad när Pittsburgh 2-0-besegrade Arizona. Förutom att Jarry tog sin andra raka nolla, och nu inte har släppt in något mål på drygt 142 minuter, knep han dessutom sin nionde seger på de elva matcherna han spelat.

– Jarry har spelat extremt bra. Vi försöker fatta beslut för att vinna matcher på kort sikt men har också en större bild i tankarna. Hans senaste matcher har vi känt att han varit bra, så han har förtjänat chanserna vi gett honom, säger coachen Mike Sullivan om succékeepern.

STOD I AHL

Så sent som förra säsongen var Tristan Jarry bara tredjemålvakt. Han stod bara två NHL-matcher då Penguins valde att satsa på Casey DeSmith som komplement till Murray. I stället stod Jarry 47 matcher i AHL. Nu ser 24-åringen ut att vara i NHL för att stanna.

Dessvärre för Pittsburgh sitter succékeepern på utgående kontrakt och har en lön på blygsamma 675 000 dollar. Det kommer bli mer, mycket mer, pengar på kontot om han fortsätter på den här inslagna vägen.

Nattens match var länge mållös då även Antti Raanta gjorde det bra. Men 7:13 in i slutperioden kom 1-0 från Jevgenij Malkin och med två sekunder kvar av matchen kom 2-0-målet från Brandon Tanev Malkin sköt sitt 70:e matchavgörande mål och blev då den tredje Penguinsspelaren att nå den platån, efter Jaromír Jágr som står på 78 och Mario Lemieux på 74.

KESSELS ÅTERKOMST

I natt kom också Phil Kessel tillbaka till Pittsburgh för första gången sedan trejden i somras. Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren hyllades förstås stort.

– Det här stället är såklart väldigt speciellt för mig. Vi hade några grymma år. Jag har många bra minnen härifrån och bara bra saker att säga, sade amerikanen.