HV71:s drömperiod gav segern i Göteborg

Frölunda brukar var väldigt stabila hemma i Scandinavium men en katastrof till andra period i mötet med HV71 bäddade för en förlust mot smålänningarna.

Frölunda-HV71 2-4 (0-0, 0-4, 1-0)

Frölunda: Simon Hjalmarsson, Johan Sundström

HV71: Axel Holmström, Simon Önerud, Christoffer Törngren, Anthony Camara

Det var ett riktigt sömnpiller som publiken i Scandinavium fick se i den första perioden. En period som enbart innehöll sex skott på mål, fyra för Frölunda och två för HV71. Hemmapubliken fick dock jubla en bit in i den chansfattiga perioden när Simon Hjalmarsson fick in pucken efter en tilltrasslad situation framför mål. Men efter videogranskning dömdes målet bort. Helt korrekt då Hjalmarsson medvetet sparkade in pucken i mål.

En magisk andra period för HV71

HV71 kom som flugna ur en kanon ut till den andra perioden och tvålade till Frölunda ordentligt. Först kunde Axel Holmström börja HV71:s fina andra period när han bombade in 1-0. Simon Önerud utökade till 2-0 när han bröt in via köksvägen.

– De är snabba i sina spelvändningar. Det var längesen vi förlorade en period med 0-4, säger Frölunda-forwarden Nicklas Lasu till Cmore.



– Det känns som vi över hela banan spelar som en helhet. Vi är ett bra lag helt enkelt, säger målskytten Axel Holmström till Cmore.



”Vi tappar helt”

Frölunda defensiv fallerade totalt. Christoffer Törngren sköt fint 3-0 och sen kom två HV-spelare fria med Niklas Rubin. Rubin lyckades rädda men på returen kunde Anthony Camara göra 0-4.

– Jag tycker vi spelar rätt bra tills de gör sitt första sen tappar vi helt, säger Roger Rönnberg till Cmore.

Frölunda kunde snygga till siffrorna till 2-4 genom Simon Hjalmarsson och Johan Sundström men lyckades inte repa sig efter den väldigt svaga mittenperioden.





Oskarshamn-Örebro 0-2 (0-1, 0-0, 0-1)

Örebro: Mathias Bromé, Glenn Gustafsson

Oskarshamn är jumbo i SHL men började bra hemma mot Örebro. Dessvärre för hemmalagets del räcker det inte bara att spela bra utan det gäller att få in puckarna när man får chansen.

Trots en fin start på matchen så var det Örebro som spräckte målnollan i matchen. Matias Bromé flög in i offensiv zon och kunde efter en fin framspelning av Ryan Stoa lirka in pucken till 0-1 för gästerna.

Fortsatt jumbo

Oskarshamn försökte hitta en väg tillbaka in i matchen men för många onödiga utvisningarna från hemmalagets sida förstörde jakten en aning. Örebro lyckades hålla undan och tog med sig alla tre poäng hem till Örebro.





Skellefteå-Leksand 3-2 (0-0, 2-1, 1-1)

Skellefteå: Oscar Möller, Jonathan Pudas x2

Leksand: Mattias Ritola, Daniel Olsson Trkulja

Leksand är inne i en positiv trend och hade inför mötet med Skellefteå vunnit sina senaste två matcher. En vinst borta mot Skellefteå skulle innebära en tredje raka vinst, något som man inte lyckats med på hela säsongen.

Gästerna fick också göra matchens första mål. Ett fint förarbete av backen Daniel Gunnarsson bäddade för Matias Ritola som tjusigt kunde runda Gustaf Lindvall i Skellefteås mål och skicka in ledningsmålet.

Skellefteå svarade genom Oscar Möller som efter ett fint flygande anfall kunde kvittera och tätt efter kvitteringen kom blytunga 2-1 för Skellefteå när Jonathan Pudas från blålinjen sköt ledningsmålet för de gulsvarta.

Räckte inte till i slutet

Leksand visade moral och kämparglöd efter det tunga 2-1-målet och kom tillbaka in i matchen. Man öste på i den tredje perioden och spelade mer offensiv hockey. Det skulle också resultera i ett kvitteringsmål signerat Daniel Olsson Trkulja. Men det var inte Leksands dag. Jontahan Pudas kunde göra sitt andra mål och stänga machen till 3-2 och seger för Skellefteå.