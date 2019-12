Sams sågning: "Verkar vara totalt livrädd"

– Ska Micke Andersson få döma mer på ett tag?, dundrar han i C More.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Brynäs tog ännu en hemmaseger, sin sjunde på de åtta senaste, efter att Emil Forslund avgjort matchen i förlängning. Men matchen var full av kontroversiella situationer. I samband med segermålet fick Daniel Mannberg en armbågstackling som gav Arvid Lundberg matchstraff. Mannberg fanns inte tillgänglig för intervju efter matchen.

Dessförinnan hade utvisningarna också duggat tätt och redan efter nio minuter stod det 2-2. Samtliga mål hade kommit i spel fem mot tre eller fem mot fyra (Växjö gjorde till och med mål i fyra mot fem). Brynäs gjorde 1-0 i fem mot tre, och en av utvisningarna där upprörde Sam Hallam.

– Det blir en konstig start såklart, där allt börjar med en jättekonstig utvisning. Sen kommer en korrekt utvisning för puck out. Sen kastas det in saker på isen, men med ett gott ändamål, säger Hallam och syftar på att Brynäs hade en "tiger toss" där det kastades in gosedjur på isen.

"PUCKEN LÅG HELT FRI"

Men det var situationen i slutminuterna som verkligen fick Hallam att brinna till. Då hade Växjö en puck inne, men domaren hade blåst redan innan i tron om att pucken var blockerad. I själva verket låg den helt fri.

– Vi spelar inte så bra men vi krigar till oss en chans att vinna en hockeymatch. Sen med 1:35 kvar kommer ett lika konstigt domaragerande igen, där han verkar vara totalt livrädd. Gör vi mål där kanske det inte blir övertid. Pucken låg helt fri. Jag känner mig konfunderad. Vi gör ingen stor hockeymatch men vi hade kunnat ha nio poäng på tre matcher om han inte hade panikblåst.

I C More-intervjun tog Växjös tränare ut sin ilska betydligt tydligare, i riktning mot domaren Mikael Andersson.

– Vi är inte bra i dag men trumfas av domaravgörandet. I det här fallet är min fråga: ska Mikael Andersson döma mer på ett tag?

Även Magnus Sundquist, Brynäs tränare, var lite frågande till domarinsatsen.

– Det blev som en tidig augustimatch. Det blev lite osäkert av när det blåstes och inte blåstes. Det var exempelvis slashingar som beivrats en tid, men inte gjorde det idag.