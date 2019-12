Jag vet inte om det sitter i skallen eller i benen, men Tampa Bay Lightning står inte riktigt att känna igen i år. Inte heller Minnesota Wild, tydligen.



TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jag och många med mig trodde nog att tvivlen röjts undan när Tampa kom hem från Stockholm med två segrar i bagaget och gav New York Rangers på nöten så det sjöng om det direkt i första hemmamatchen. Men lysande insatser blandas fortsatt med plattmatcher och vi står nu i december månad med Lightning utanför slutspelsplatserna. Visst, de har ett par matcher upp på flera av konkurrenterna runt strecket, men ett varannandagslag knappar helt enkelt inte in någon mark i dagens NHL.

Det var 90-talsfest i Amalie Arena på torsdagen och det älskar ju en nostalgiker som jag. Ledmotivet från ”Vänner” varvades med skönt VHS-gryniga videoklipp och Aquas ”Barbie Girl” på den väldiga jumbotronen, men spelarna på isen var ju knappt födda när detta var modellen. Och kanske borde arrangörerna istället ha jobbat 00-tal och klämt in lite Usher och Outkast i playlisten, för den enda effekt temat tycktes ha på hemmaspelarna var att Lightning tyvärr såg ut som… Ja, som de gjorde på 90-talet.

SEX SEGRAR PÅ 18 MATCHER – SEDAN VÄNDE DET

Efter en tung seger i den stort underhållande bataljen i Nashville i tisdags förväntade jag mig ändå att ett tight, pardonlöst och starkt Tampa skulle kliva ut och visa Minnesota Wild var skåpet ska stå. Det gjorde de också till en början, men till sist blev det precis tvärtom. Och därför handlar dagens text istället om Minnesota.

I augusti fick GM Paul Fenton sparken efter bara en enda säsong i klubben. Hans uttåg ackompanjerades av många, långa och föga smickrande berättelser om hans svaga ledarskap, och kvar stod klubben och rutinerade coachen Bruce Boudreau med ett lag som under Fentons tolv månader i klubben mest såg ut att ha blivit äldre och sämre. Nino Niederreiter hade blivit Victor Rask, Mikael Granlund hade blivit Kevin Fiala och under våren fungerade det milt sagt... sådär. Sommarens stora värvning Mats Zuccarello hade varit en tillgång i vilket lag som helst, men kunde han verkligen fylla på tillräckligt med energi och offensiv för att hålla slutspelshoppet vid liv ens fram till jul?

Den 12 november var svaret nej, tyvärr. Minnesota kom ut som en skördetröska på startlinjen i Le Mans, öppnade med sex segrar och tolv förluster och loppet såg kört ut redan där.

ZUCCARELLO HAR HITTAT RÄTT

Men när jag kliver in i deras segerrusiga omklädningsrum i Tampa har de tagit poäng i elva raka matcher sedan dess och bärgat 19 poäng längs vägen. Det väntande flygplanet med destination Raleigh ska plötsligt lasta ombord ett slutspelslag.

Det finns nog många förklaringar till den fina sviten, men en av dem är utan tvekan att just Mats Zuccarello har hittat formen. Under de senaste tre veckorna har han gjort nio poäng på nio matcher och detsamma gäller kedjekamraten Jason Zucker. De två bildar en ruskigt sevärd duo, som knäckte Tampa på torsdagen med tre psykologiskt viktiga mål. Det var Zuccarello själv som sköt det avgörande målet bara åtta sekunder efter att Tampa kvitterat till 4-4. Men han kan inte peka på några särskilda anledningar till att laget plötsligt är ett av de hetaste i ligan.

– Jag vet inte faktiskt, vi spelar bra och gör mål och våra målvakter är bra när det behövs. Vi bara kör, säger Zuccarello när jag träffar honom efter matchen.

"MAN KAN ALDRIG SÄGA PÅ FÖRHAND VEM SOM SKA VINNA"

Men han är tydlig med att sommarens trassel, eller att det faktum att laget delvis därför var uträknat av de flesta expert inför säsongen, inte tilläts bli en ursäkt för lagets svaga start.

– Jag tycker det är spelarna som har gått tillsammans och spelar för varandra nu. Det är tufft att komma till ett nytt lag när man varit på ett ställe väldigt länge, det tar lite tid att komma in i gruppen och lära känna lagkompisarna och systemet och så där. Men det är lite skönt när ingen tror på en, det är en ”challenge” man måste gilla. Det som är det roliga med NHL är att man kan vara sämst en säsong och sen komma till slutspel och gå långt nästa år. Det är bara några brickor här och där som behövs. Man kan aldrig säga på förhand vilka som ska vinna, du vet ju om Tampa förra året. Vem trodde det? säger Zuccarello.

Om det var en norrman som blev matchhjälte så var det i övrigt mycket svenskt i Amalie Arena. Victor Hedman gjorde sitt 100:e mål, och både Joel Eriksson Ek och Victor Rask blev målskyttar för gästerna. Extra skönt för Rask, som petades mot Dallas i söndags men kommit tillbaka starkt och gjort poäng i två raka. Sverigebekante Kevin Fiala ser äntligen ut att ha hittat rätt.

En annan stor segerorganisatör var Jonas Brodin med sina två assist.

BRODIN BRILJERAR

Jag har följt den vänlige och trivsamme värmlänningen sedan han debuterade i Färjestad som 16-åring och redan som 18-åring imponerade i både JVM och stora VM med sin fina skridskoåkning och kloka rörelsemönster. NHL-karriären såg ut att gå lite i stå för några år sedan, men sedan Bruce Boudreau tog över har Brodin varit en orubblig kugge bland de fyra toppbackarna i Wilds hierarki och klockar över 20 minuter varje kväll.



Undantaget FBK:are får jag ändå känslan av att Brodin nästan varit lite bortglömd för många där hemma, men just nu spelar 26-åringen så bra hockey som jag någonsin sett honom spela.

– Det känns väl helt OK tycker jag. De första 15 matcherna var inte alls bra, vi hade inget självförtroende och det var riktigt tungt där ett tag. Men sen tycker jag vi kom ihop som grupp och elva raka med poäng är ju ganska bra. Det var en tuff start för mig också, men jag kom in i det mer och mer och det blir ofta så när laget inte spelar bra. Men jag själv är nöjd med hur jag spelar just nu så det känns bra, säger Brodin.

QUARTERBACK

Amerikansk fotboll tycks han också ha lärt sig.

Wilds GM Bill Guerin får nog akta sig om Minnesota Vikings skulle höra av sig. Det var nämligen Brodin som agerade quarterback och slog en lysande smörpass till Jason Zucker när Minnesota abrupt tystade Amalie Arena med 5-4-målet direkt på tekningen efter 4-4 i den tredje perioden.

Att det såg ut som en touchdown var faktiskt ingen tillfällighet.

– Vi hade faktiskt ett set play där, där Zucker ska gå ut och komma in lite som en receiver. Vi brukar köra den ibland så det var kul att den fungerade nu. När de gör mål så vill vi komma ut hårt direkt, säger Brodin och ler sådär som man gör efter fem raka segrar.

Brodin pekar också på värvningen av Mats Zuccarello som ett glädjeämne.

– Jag blev glad i somras när jag såg att vi hade sajnat honom, det var en riktig förstärkning till vårt lag. Han är grym med klubban och sina passningar och är en av de viktigaste spelarna vi har. Grym lagkamrat också, så det är kul.

"BRODDE ÄR KUNG"

Från Nor i Värmland är det inte så långt till Moss i Norge. Och i andan av den fred som slöts där 1814 passar Zuccarello givetvis på att hylla sin svenske lagkamrat.

– Nej men alltså Brodde är kung, han bara kör. Han pratar inte så mycket, inget tjat, spelar enkelt, bra på grillorna. Han har varit grymt bra här de senaste matcherna när man ser att han har självförtroende, säger Zuccarello.

För Tampa fortsätter jakten på formen. Laget som fortfarande tycks ha svårt att hantera motgångar kanske helt enkelt behöver lära sig att göra som Minnesota. Bara köra.