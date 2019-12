Stark vändning av Färjestad – Rydahl stor matchvinnare

Stor underhållning var det mellan Luleå och Färjestad i det heta toppmötet. En oerhört stark upphämtning av Färjestad gör att toppstriden i SHL spetsas till ytterligare.

– En jättebra insats från oss och vi lyckas hålla dem på utsidan, säger matchvinnaren Gustav Rydahl till C More.







Brynäs-Växjö 4-3 (2-2, 0-1, 1-1, 1-0)

Brynäs: Greg Scott, Jaedon Descheneau, Emil Molin, Emil Forslund

Växjö: Marcus Davidsson, Erik Josefsson, Linus Högberg

Det var verkligen ”special teams” som spelade en central roll i starten av matchen i Gävle. Greg Scott kunde redan efter två minuter stänka in ledningsmålet i powerplay. Minuter senare var det Växjös tur att spela i numerärt överläge och Marcus Davidsson kunde kvittera.

Brynäs fick ett nytt powerplay men istället för att utnyttja 5-mot-4-spelet var det istället Växjö som kunde göra 1-2 genom Erik Josefsson. Brynäs fick fortsätta i powerplay och Jaedon Descheneau sköt kvitteringen och då hade vi bara spelat lite mer än åtta minuter av matchen.

Forslund matchvinnare

Tempot sjönk efter 2-2-målet en del även om båda lagen fortsatte att ta utvisningar. Publiken i Gävle fick vänta till mitten av den andra perioden innan nästa mål skulle falla, men det var inget mål man direkt välkomnade. Backen Linus Högberg slängde pucken mot mål och letade sig in bakom Samuel Ersson.

Brynäs kom tillbaka i den tredje perioden och Emil Molins kvittering tvingade fram en förlängning där Emil Forslund blev matchvinnare för hemmalaget och gav bonuspoängen till Brynäs.





Luleå-Färjestad 3-4 (1-0, 2-2, 0-2)

Luleå: Isac Brännström, Niklas Olausson, Einar Emanuelsson

Färjestad: Linus Johansson, Per Åslund, Victor Ejdsell, Gustav Rydahl

Toppmöte mellan Luleå och Färjestad där serieledarna är inne i en fantastisk bra form och det märktes att det stod mycket på spel. Det var rejält grinigt och tjurigt under framför allt sista delen av matchen.

Isac Brännström kunde ge hemmalaget ledningen i matchen och tidig ledning för Luleå brukar den här säsongen betyda stora svårigheter för motståndarna. Färjestad jobbade sig starkt in i matchen och genom Per Åslund kvitterade gästerna.

Händelserik mittenperiod

Åslunds mål var startskottet på en mycket underhållande andra period. Känslorna började svalla rejält och målen trillade in med jämna mellanrum. Nicklas Olausson hittade nätet i numerärt underläge men i samma powerplay för Färjestads del kunde gästerna kvittera för andra gången i matchen genom Linus Johansson. Mönstret återupprepade sig dock, för Einar Emanuelsson sköt 3-2 till Luleå från nära håll bara ett par minuter senare efter en tveksam offsidesituation.

Victor Ejdsell är i lysande form för Färjestad och det var också han som fixade kvitteringen för gästerna efter ett fint avslut bakom en chanslös Joel Lassinantti. Sedan bjöd Gustav Rydahl på en mycket fin soloaktion. Från mittzon tog han sig förbi tre stycken Luleåspelare, runda Lassinantti och lägga in pucken till 3-4.

– Jag vet inte vad som hände egentligen. Luckan såg jag inte jag försökte bara bryta in på mål, säger matchhjälten Gustav Rydahl till C More



”Faller oss ur händerna”

Luleå tryckte på i slutet och pucken dansade på linjen ett par gånger men Färjestad lyckades hålla undan och ta en mycket stark seger.



– En jättebra insats från oss och vi lyckas hålla dem på utsidan. Vi har en väldigt bra offensiv och vi vet att vi gör mycket mål framåt. Det var skönt att ta tre poäng idag.

– Jag tycker vi var det bättre laget men det faller oss ur händerna. Vi gör en bra match men vi var inte bra i vårt powerplay och vi hade inte den där skärpan idag. Bra spelmässigt men vi faller på detaljerna, säger tränare Thomas Berglund till C More.





Malmö-Linköping 0-0 (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1)

Linköping: Broc Little (avgörande straff)

Linköping hade ett gyllene läge att skapa en minilucka till Leksand och Oskarshamn efter deras förluster tidigare idag. Man skapade också mest lägen i början av matchen men fick inte hål på Malmö.

Matchen var överlag inget att hänga i den berömda julgranen och det hände inte jättemycket framåt. En bra dag på jobbet för de båda målvakterna Oscar Alsenfelt och Jonas Gustavsson som fick hålla nollan under ordinarie matchtid. Matchen till förlängning och senare straffar där Broc Little till slut kunde avgöra matchen till Linköpings fördel.