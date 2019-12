TV: Från HockeyAllsvenskan till NHL - "Knappt förstått det"

Säsongen 17/18 var han ganska anonym i HockeyAllsvenskan. Säsongen 19/20 spelar han i NHL - med favoritlaget Chicago Blackhawks.

– Jag har nog inte förstått det här själv, ens, säger Anton Wedin till hockeysverige.se.

NEW YORK (HOCKEYSVERIGE.SE)

Anton Wedin har stått för en av svensk hockeys mäktigaste resor de senaste åren. Från allsvenskt spel med Timrå gick han till att bli en storstjärna i SHL, få NHL-kontrakt med Chicago, och efter en inledande period i AHL har han nu också slagit sig in i Blackhawks lag.

Det är samma klubb han dessutom hejade på under uppväxten. Upplevelsen när han för första gången fick skrinna in under en NHL-match med den klassiska tröjan på sig kan han knappt beskriva.

– Man förstod det inte själv. Jag har knappt förstått det fortfarande. Det var en grym upplevelse. Nej, jag har nog inte förstått det själv, säger han till hockeysverige.se efter nattens straffseger mot New Jersey.

Anton Wedin är nöjd med hur han hanterat omställningarna från allsvenskan till SHL, SHL till AHL och AHL till NHL.

– Det har gått helt okej, tycker jag. Den första tiden här har man känt av att det är en omställning med spelet. Det är lite annorlunda, lite tajtare och lite andra grejer att tänka på. Men det är skönt att det går snabbt, då slipper man tänka så mycket.

Se hela intervjun med Anton Wedin i spelaren ovan.