Avslöjar: Här är Tommy Salos nya hockeyjobb

En av Sveriges mest meriterade spelare är tillbaka i hockeyn. Det handlar om OS och VM-guldmålvakten Tommy Salo. På meritlistan har han även tio säsonger i NHL där han representerat New York Islanders, Edmonton Oilers och Colorado Avalanche. Han senaste uppdrag inom hockeyn var då han som sportchef var med och tog upp Leksand till SHL.

Nu kommer 48-åringen från Surahammar gå in som tränare för Division 2-laget Hedemora SK.

– Jag fick förfrågan redan förra säsongen om jag ville hjälpa till, men då passade det inte riktigt in. Nu passade det in samtidigt som jag känner ett sug och tycker att det ska bli riktigt kul, berättar Tommy Salo för Hockeysverige.se och fortsätter:

– För mig spelar inte divisionerna någon roll utan för mig handlar det om att brinna för uppgiften. När jag fick förfrågan den här gången kände jag hur det just brann till och kände att jag verkligen var hungrig på att ta det här jobbet.

– Det har alltid varit viktigt för mig att man ska brinna för uppgiften, annars kan det lika gärna vara. Då spelar det ingen roll vilken division eller liga det är.

Foto: Bildbyrån

"KOMMER SYNAS PÅ MIG ATT JAG BRINNER FÖR DET HÄR"

Vad är det som göra att du brinner för just den här uppgiften?

– Jag hade tidigare Kungälv (2007 till 2010) och tycker att det här är samma nivå. Jag har varit med om det här förut, vet vilka krav jag kan ställa på spelarna men även vilka krav dom kan ställa på mig. Jag känner också att jag kan ge dom någonting samtidigt som dom kan ge mig något. Jag tror faktiskt att det här kan bli ganska bra.

Har det lockat dig att komma tillbaka till hockeyn efter det att du lämnade Leksand 2015?

– Jag har inte letat jobb överhuvudtaget. Som jag sa så måste man brinna för det man gör, vilket jag känner att jag gör nu.

– När jag kommer komma ner till killarna kommer det synas på mig att jag brinner för det här och är glad över att träna det här laget. Glädjen och att jag brinner för det här är något jag ska ge till spelarna också. Är killarna glada spelar dom bättre och gör sitt bästa.

STOR UTMANING FRAMFÖR SIG

Det har under resans gång funnits förfrågningar från andra klubbar, men inget som Tommy Salo nappat på eller brunnit för.

– Jag har haft lite smått, men jag har inte lagt ner något intresse för det. Jag har inte haft något sug tidigare.

– Som jag sa så spelar det inte någon roll. Det borde vara så i alla divisioner, att man brinner för uppgiften. Är tränarna glada spelar spelarna bättre.

Kan du sakna det hos vissa ledarskap idag?

– Det här är något jag fått tillbaka nu när jag inte hållit på inom hockeyn på ett tag. Nu har jag tänkt tillbaka till tiden Kungälv som kanske var den bästa tiden. Där jobbade dom och slet utan att egentligen ha någon lön från hockeyn. Dom hade vanliga jobb och tränade hockey vid sidan av jobbet.

– Deras drivkraft varför dom höll på med hockeyn var för att det var kul. Det där dit jag vill komma, att hockey faktiskt är roligt, avslutar Tommy Salo.

Hedemora ligger just nu näst sist i Hockeytvåan A så tidigare NHL-målvakten har en skaplig utmaning framför sig. Hedemora SK har fostrat spelare så som bröderna Boqvist (Adam och Jesper), Daniel Widing, Martin Janolhs, David Suvanto och Simon Norberg.

Tommy Salo tillträder jobbet omgående.