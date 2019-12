Backgeneralen jämför supertalangerna

– De är ganska olika, konstaterar stjärnbacken.

Efter en imponerande säsong med Frölunda, där han inte minst storspelade i slutspelet på lagets väg mot guld, kom det som något av en bomb när Brynäs gjorde klart med backen. När han sedan gjorde hattrick i Brynäsdebuten blev förväntningarna än högre på kanadensaren.

Efter en något trevande start på säsongen har nu både Jonathan Sigalet och Brynäs kommit igång allt mer, och bara ett fåtal spelare matchas hårdare i hela SHL. Men någon större skillnad på rollen i Brynäs och den han har i Frölunda känner 33-åringen inte.

– Rollen i sig skulle jag säga är samma. Däremot spelar vi ju annorlunda som lag, men så är det varje gång man byter klubb. Det blir lite skillnader. Men oavsett var jag spelar har jag gjort det jag blivit ombedd att göra, och jag har gjort det så bra jag kan. Jag tävlar och ger allt varje dag, så ledarstaben ska veta vad de får ut av mig, säger Sigalet efter Brynäs 4-3-seger mot Växjö under lördagen.

TRIVS I GÄVLE

Medan han i Frölunda var en av flera backar i toppklass är det tydligt att Sigalet är klar förstaback i Brynäs - och en av lagets ledargestalter.

– Jag försöker vara mig själv varje dag, och tävla hela tiden. Men tränarna har satt en stor tilltro till mig och använder mig i många kritiska och avgörande situationer. Då är det klart att du börjar tro mer på dig själv, om du märker att ledarstaben gör det.

I våras fick Jonathan Sigalet fira SM-guld. Foto: Bildbyrån.



Märker du av några skillnader på press och liknande saker, med tanke på att Gävle är en så utpräglad hockeystad?

– Jag hör mycket om det där, men ska jag vara ärlig är jag inte på några sociala medier och jag läser inga tidningar. Jag är i min egen bubbla och fokuserar bara på det som händer i vårt omklädningsrum, på det ledarstaben säger och på vad de andra spelarna gör. Det andra bryr jag mig inte om.

– Men jag älskar att spela här! Det finns mycket historia i klubben, staden är kanon och perfekt att bo i med familj. Samtidigt har vi en talangfull grupp av spelare och en potential att uppnå något bra tillsammans.

I vanlig ordning har det under hösten ramlat in en hel del krisrubriker kring Brynäs, men via ett starkt hemmafacit kan laget ta uppehåll på en slutspelsplats. Det svaga bortaspelet, med bara två segrar, är dock ingenting som oroar Jonathan Sigalet.

– Jag tycker att vi överlag spelat bättre den senaste månaden eller så. Även i bortamatcherna mot exempelvis HV och Färjestad har vi spelat bra, men inte fått något kul resultat med oss. I den här delen av säsongen fokuserar vi inte så mycket på att vi ska jaga de andra lagen, utan vi fokuserar på att spela på rätt sätt. Alla spelare på isen ska lita på den process vi är inne i och spelar vi bara på rätt sätt kommer poängen komma av sig själv. Det har faktiskt varit ett större fokus för oss än var i tabellen vi ligger.

HYLLAR DAHLIN - OCH SÖDERSTRÖM

Den senaste tiden har Frölundavärvningen bildat ett starkt backpar med Victor Söderström, och tidigare har han delat omklädningsrum med Rasmus Dahlin under ett par säsonger. Trots att de båda är stora backtalanger ser Sigalet stora skillnader mellan dem.

– De är ganska olika. Rasmus är unik med sin förmåga att överlista spelare en mot en. Jag har aldrig sett en annan back som kan göra så, som kan stå still och ändå klä av en motståndare helt och hållet. Han försökte göra det varje gång. Varje gång han hade pucken hände något speciellt.

– Victor imponerar med sitt lugn. Han gör alltid rätt saker med pucken. Han är starkare än han ser ut, han är faktiskt väldigt stark på pucken, och jag tror han har en väldigt ljus framtid.

Tomas Montén lämnade Victor Söderström utanför den preliminära JVM-truppen. Foto: Bildbyrån.



Den stora snackisen inom svensk hockey har varit att han petades från den första JVM-truppen. Är du förvånad?

– Jag blev förvånad, helt klart. Han har varit väldigt bra för oss. Jag vet inte hur konkurrensen ser ut, så jag kan inte jämföra honom med några andra. Men han har varit precis så bra som jag hade fått höra att han skulle vara. Jag älskar att spela med honom. Han är alltid där han ska vara och gör rätt saker. Jag kan inte se någon anledning till varför du inte skulle vilja ha honom i ditt landslag.

Brynäs ser i stället ut att få använda sig av Söderströms tjänster även kring jul och nyår, och det kanske kan öka deras chanser att klättra i tabellen. Det tror i alla fall Jonathan Sigalet att de kommer kunna göra.

– Vi behöver flera matcher som den här (mot Växjö). Vi kunde lätt ha fått med oss tre poäng så det känns tungt att tappa en, men fortsätter vi spela så här kommer det lösa sig.

