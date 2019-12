Beskedet inför JVM: Svensktalangen flyttas upp till NHL

Juniorkronornas förbundskapten Tomas Montén lämnade två backplatser öppna i sin JVM-trupp, ämnade åt Rasmus Sandin och Adam Boqvist.

Nu verkar det som att han kommer att få stora svårigheter att få loss en av dem.

Adam Boqvist har nämligen flyttats upp till NHL av Chicago Blackhawks.

19-åringen har tidigare gjort sex matcher i världens bästa liga och imponerade då stort, bland annat genom att skjuta sitt första NHL-mål. I farmarligan har det blivit 15 matcher och sex poäng för stortalangen.

JVM inleds den 26 december när Sverige tar emot de regerande världsmästarna, Finland. Enligt Tomas Montén hoppas han få ett besked från NHL-klubbarna angående Rasmus Sandin, Adam Boqvist och David Gustafsson runt den 19 december, strax innan de tar juluppehåll.



ROSTER MOVES: Defenseman Adam Boqvist and forward Matthew Highmore have been recalled from the @goicehogs and forward Andrew Shaw has been transferred from injured reserve to long-term injured reserve, retroactive to Nov. 30. #Blackhawks pic.twitter.com/J5jbR1aDKM