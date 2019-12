En svensk flyttas upp till NHL – en skickas ner till AHL

NHL-klubbarna håller sig aktiva under måndagen. Tidigare har svenskarna Marcus Högberg och Adam Boqvist fått glädjebeskedet att de flyttas upp till NHL.

Nu får två andra blågula spelare flytta på sig, men för bara en av dem var det en glad nyhet.

Adam Werner kom in och gjorde succé direkt när han kallades upp till NHL senast. Han räddade alla 40 skott han fick på sig och höll nollan i sin NHL-debut. Matchen därpå var dock tung för Werner då han släppte in fem av de 18 puckar som sköts mot honom och byttes ut efter halva matchen. Därefter skickades han tillbaka till AHL.

Nu meddelar Colorado Avalanche att Werner får en ny NHL-chans. Han flyttas nämligen upp till Avalanche inför veckans matcher när laget spelar tre hemmamatcher på fem dagar.

We have recalled Adam Werner from the Colorado Eagles. #GoAvsGo pic.twitter.com/HOfCnyQ88E

Den svensk som dock fick ett tråkigt besked i dag är Joel Persson.

Den tidigare Växjö-stjärnan har åkt lite jojo mellan NHL och AHL det senaste. Han inledde i Edmonton Oilers och gjorde tio raka matcher i NHL men skickades ner till farmarligan där han stod för succé med poäng i nästan varje match vilket gjorde att fick chansen i Oilers igen.

Där har han nu fått göra tre matcher men lämnat isen poänglös i alla tre. Han skickas nu tillbaka ner till Bakersfield Condors.

The #Oilers have recalled defenceman Caleb Jones from the @Condors while also assigning defenceman Joel Persson. pic.twitter.com/KLz0gOPFvy