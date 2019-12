Kanada får drömförstärkning till JVM

De är en guldfavorit varje år och även till Junior-VM i Tjeckien kommer Kanada med ett hyperstarkt lag.

De har flera stortalanger som draftats tidigt, exempelvis Bowen Byram, Dylan Cozens, Liam Foudy, Thomas Harley och Connor McMichael men de mest spännande namnen är de jättetalanger som kan draftas till sommaren nämligen Quinton Byfield och Alexis Lafrenière.

Nu kommer nästa stornamn till Kanada-truppen.

Joe Veleno, till vardags i Detroit Red Wings AHL-lag, är klar för spel i JVM och blir därmed Kanadas första spelare från AHL in i årets trupp.

#WorldJuniors UPDATE | @DetroitRedWings prospect Joe Veleno will join Canada’s National Junior Team in the Czech Republic for preparation camp ahead of the 2020 IIHF World Junior Championship.



More on 2020 @HC_WJC ⤑ https://t.co/4q0ellkzA4 pic.twitter.com/8eBMzT20bM