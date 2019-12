Silfverberg målskytt - efter Rakells urläckra framspelning

På söndagskvällen, svensk tid, möttes Winnipeg och Anaheim i en viktig match i den västra konferensen. Winnipeg vann med 3-2 sedan Mark Scheifele jort två mål och fått hjälp med målskjutandet av Adam Lowry.

Men det var Rickard Rakell som stod för det som nog kan beskrivas som matchens delikatess. Den svenske fowardsstjärnan stod för en urtjusig framspelning till landsmanne Jakob Silfverberg, som tryckte upp pucken i nät-taket ur en halvlurig vinkel.

Silfverberg har nu gjort elva mål under säsongen och 29-åringen är på god väg att kunna slå förra säsongens personliga rekordnotering på 24 kassar. En som haft det betydligt tyngre är Devin Shore, som i natt i alla fall sköt sitt första mål för säsongen efter 15 mållösa, för Anaheims del.

This is next level passing from Rickard Rakell (@RickyRakell93). WOW. pic.twitter.com/xdORSXXiPE