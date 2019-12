Svensken kallas upp till NHL igen

Det blev bara en match nere i AHL för Marcus Högberg den här gången. Under måndagen meddelade Ottawa Senators att svensken skickas tillbaka upp till NHL då Craig Anderson blivit skadad.



Marcus Högberg är tillbaka i Ottawa Senators. Under lördagens match mot Philadelphia Flyers ådrog sig Craig Anderson en underkroppsskada och fick bytas ut.

Det är ännu okänt hur allvarlig skadan är men Ottawa väljer nu att flytta upp Högberg till NHL igen för att täcka upp för Anderson.

#Sens goaltender Craig Anderson sustained a lower body injury in the first period of this afternoon’s game in Philadelphia. He will not return to today’s game.