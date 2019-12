TV: Lehners monsterräddning - fick stående ovationer

Robin Lehner har varit en räddningsmaskin under säsongsupptakten, men i ett Chicago som haft problem med försvarsspelet har den svenske stjärnkeepern haft en ganska otacksam roll så här långt.

Inte ens när han i natt bjöd på en av säsongens sjukaste räddningar fick han segerjubla. Men jublade, det gjorde lagkompisarna efter Lehners räddning. De gav honom stående ovationer, Målvakten såg ut att vara helt överspelad och Clayton Keller skulle bara trycka in pucken, men Lehner kastade sig över till andra sidan målet och fångade pucken i plocken.

– Tur. Jag skulle inte kalla det teknik. Nä, det här var en av de där matcherna då de kom mot mig hela matchen, sade han om räddningen.

Chicago ledde med 3-1 efter två perioder men föll med 4-3 efter straffar. Carl Söderberg klev storstilat fram i slutperioden och assisterade Conor Garland till 3-2 innan han själv satte 3-3 bakom Lehner. Han har nu gjort sex poäng på de fyra senaste matcherna, veterancentern. Totalt har Söderberg gjort 9+9 under säsongen.

För Robin Lehners del fortsätter hans trista straff-svit, som hållit i sig sedan mars månad. Han har inte vunnit någon straffläggning sedan dess.

– Jag måste bli bättre där, säger han till Chicagos sajt.

Save of the Year candidate from Robin Lehner. Wow. #Blackhawks pic.twitter.com/AlJpdjrPAN