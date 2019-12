Veckans Guldfemma #5

är ett säsongstips som är en lokal variant av Aftonbladets klassiker Drömelvan i fyra sporter. Under säsongen 19/20 kommer Veckans Guldfemma inom hockeyn att utses här på hockeysverige.se.





Efter en veckas uppehåll är nu återigen Veckans Guldfemma tillbaka i etern. Guldfemman

Veckans Guldfemma består av en målvakt, två backar och tre forwards och efter säsongen kommer den spelare som plockats ut flest gånger att tilldelas ett pris.

Säsongens femte Veckans Guldfemma ser ut på följande vis.



David Elmgren, HC Dalen (2)



Fick 77 skott mot sig i veckans två matcher. Men släppte bara tre puckar förbi sig. Dessutom en hållen nolla i onsdags när Hanhals besegrades.



Tori Hickel, Linköping



25-åringen hade två assists under veckan. Amerikanskan gick också +5 i plus/minus-statistiken.



Emilia Ramboldt, Linköping (3)



31-åringen börjar bli en institution i det här segmentet. Backstjärnan är dock enormt viktig för ett LHC som haft en kämpig höst och i veckan bidrog hon med både mål och assist när laget tog två raka segrar.



Denise Altmann, Linköping (2)



Liksom Ramboldt så är österrikiskan enormt viktig för LHC. På de två raka segrarna som var under förra veckan så bidrog Altmann med fem poäng, fördelade på två mål och tre assists.



Saana Valkama, Linköping



Hockey går ut på att göra mål och vi på Guldfemman älskar målskyttar. Därför var den finländska landslagsforwarden den första att plockas ut i denna veckas lag. I lördags blev ett hattrick från hennes klubba.



Atle Lunaas Isberg, Gävle GIK



Förtjänar en plats enbart för att han bär ett av Hockesveriges häftigaste namn. Men det är inte därför han plockas ut den här veckan. Tre mål blev det på två spelade matcher och han passade på att sätta avtryck ända in i kungafamiljen när han på egen hand vände matchen mot Prins Daniels hemorts lag, Ockelbo.



* Efter säsongen kommer den spelare som tas ut i Veckans Guldfemma att tilldelas ett pris. Skulle två eller fler spelare hamna på samma antal uttagningar gäller flest antal insamlade poäng i Guldfemman.

** För att en spelare ska vara kvalificerad för att plockas ut i Veckans Guldfemma är grundkriteriet att dennes förening måste vara registrerad för tävlingen. Registrera er förening här.