Veckans SHL-lag #11

Två omgångar spelades i veckan – här är spelarna som stuckit ut mest av alla. Nedan listas även några av den gångna veckans stora snackisar.

Målvakt:

Dominik Furch, Örebro (2)

Furch har tillryggalagt ännu en storartad vecka mellan Örebros stolpar. Den tjeckiske målvakten höll nollan i lördagens möte med Oskarshamn, hans första SHL-nolla, och stod även för en fin insats i 0–2-förlusten mot Växjö under torsdagen. Har vuxit ut till en av SHL:s absolut bästa målvakter den här säsongen.

Dominik Furch.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



Backar:

Jonathan Pudas, Skellefteå

Stod för två mål i 3–2-segern över Leksand under lördagen och ytterligare ett mål i förlusten mot Linköping i torsdags. Skellefteåbacken har varit glödhet den senaste tiden och hans tre mål är tillsammans med Victor Ejdsell bäst av samtliga spelare i ligan den gångna veckan.

Daniel Gunnarsson, Leksand

Stod för två poäng under veckan och var +3 under de två matcher han spelade för sitt Leksand. Efter stora skadeproblem under hösten har 27-åringen nu börjat komma till sin rätt och börjar få mer och mer förtroende av Roger Melin.

Daniel Gunnarsson.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Forwards:

Linus Johansson, Färjestad

Vilken vecka Färjestadskaptenen har bakom sig! Först stod han för tre passningspoäng i Färjestads 4–3-seger borta mot Malmö innan han noterades för ytterligare tre poäng (1+2) i den tuffa bortamatchen mot Luleå på lördagen. Sex poäng på två matcher ger Johansson en given plats i veckans lag.

Patrik Lundh, Linköping

Han har sannerligen inte haft det lätt sedan återkomsten till SHL, den gode Lundh, men har det äntligen lossat nu? 31-åringen agerade stor segerorganisatör när LHC besegrade Skellefteå på hemmais med 5–3 med sina tre poäng.

Victor Ejdsell, Färjestad

Även Victor Ejdsell hade en fantastisk vecka bakom sig. 24-åringen är inne i en fyra matcher lång poängsvit just nu och stod för fem poäng under veckan som gick. Först stod han för två mål och en assist i matchen mot Malmö. Sedan noterades han för 1+1 i segern borta mot Luleå.

Victor Ejdsell.Foto: Bildbyrån



Veckans...

...räddning: Niklas Rubin stod för en räddning modell svettigare i lördagens match mot HV71 hemma i Scandinavium. Frölundamålvakten såg ut att vara besegrad, men lyckades med en blixtsnabb plockhandskräddning råna HV-forwarden Joakim Andersson.

...domarilska 1: Sam Hallam var allt annat än nöjd med Mikael Anderssons insats i bortamatchen mot Brynäs i lördags. Andersson var lite för het på pipan i slutskedet av matchen, något som resulterade i att Växjö snuvades på ett mål som kunde ha blivit helt avgörande. Efter matchen dundrade Hallam kritik mot domaren.

– Vi är inte bra i dag men trumfas av domaravgörandet. I det här fallet är min fråga: ska Mikael Andersson döma mer på ett tag?

...domarilska 2: Inte heller Roger Melin var speciellt nöjd med domarens insats i bortamatchen mot Skellefteå under lördagen. Leksand åkte på en utvisning i den tredje perioden som Melin tyckte var ytterst tveksam. Efter matchen sade Melin att det var "...tur man ska sluta med den här skiten snart".

...förlängning: Lars Bryggman har vuxit ut till lite av en del av inredningen i Malmö Arena och i veckan förlängde han sitt kontrakt med ytterligare tre säsonger med Malmö. Fullbordar Piteåsonen sitt kontrakt med Redhawks kommer han att vara uppe i sex och en halv a-lagssäsong i klubben.

...petning: Brynäs supertalang Victor Söderström petades från Tomas Monténs JVM-trupp till mångas stora förvåning. Brynäsbacken har producerat nio poäng på 15 matcher sedan han anslöt till Brynäs efter Nordamerikaäventyret i höst.

...throwback: I finalreprisen mot Djurgården valde Frölunda i torsdags att hylla sitt förflutna genom att spela i blågula tröjor. Tröjorna var replikor på de man använde för 60 år sedan.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån