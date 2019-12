Dahlin på is efter hjärnskakningen

I natt möter Sabres St. Louis Blues i NHL-hockeyn. Om Rasmus Dahlin spelar redan då är ännu inte känt, men han fanns i alla fall med när hans lagkamrater värmde på is under tisdagsförmiddagen lokal tid. Dahlin har inte spelat sedan den 25 november då han åkte på en hjärnskakning i Sabres möte med Tampa Bay Lightning.



Dahlin har den här säsongen varit Sabres ledande back. Han har gjort 16 poäng på sina första 24 matcher. Buffalo News-journalisten Lance Lysowski twittrade sedan att coach Ralph Krueger menar att Dahlin fortfarande måste gå igenom en del tester.

There’s another Swede on the ice this morning. 😁#Sabres50 pic.twitter.com/5F1KUPbLg8