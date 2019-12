Glädjebeskedet: Ny storsponsor in i SDHL

Klubbarna kommer direkt kunna märka av en ekonomisk skillnad, säger SDHL:s kommersiella chef Angelica Lindeberg.

Inför säsongen skrev SDHL avtal med C More och SVT gällande en stor tv-satsning på ligan. Under upptaktsträffen i september meddelade sedan SDHL att logistikföretaget DHL klivit in som huvudsponsor i ligan.

Nu fortsätter ligan att säkra stora sponsorer.

Under tisdagsmorgonen meddelade SDHL att Scandic kliver in som huvudsponsor efter att parterna kommit överens om ett treårigt avtal.

– Ishockeyn är en av de idrotter som Scandic arbetat med att stötta under längst tid. Att nu även bli partner till Svenska Damhockeyligan känns verkligen som ett naturligt, viktigt och självklart steg, säger Scandics sponsorchef Rickard Forsberg.

JOBBAR FÖR BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt Lindeberg är det nya samarbetet helt i linje med ligans strategi att bli Sveriges mest välmående liga, där aspekter som sportslig utveckling, ökat intresse och säkerställande av god ekonomi ingår.

– Vi ska jobba för att ge klubbarna och spelarna bättre förutsättningar och genom att ha landat i det här samarbetet med Scandic kan vi göra det väldigt konkret. Klubbarna kommer direkt kunna märka av en ekonomisk skillnad, säger SDHL:s kommersiella chef Angelica Lindeberg.

Scandic blir således SDHL:s andra huvudsponsor tillsammans med DHL. Samarbetet inleds den 1 januari 2020.