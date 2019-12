Uppgifter: NHL säger nej till World Cup 2021

NHL:s styrelse har de senaste dagarna hållit en konferens för att diskutera olika frågeställningar som rör ligan och dens framtid. Bland annat ska World Cup ha varit en av punkterna. Förslaget var att eventuellt lägga World Cup 2021 istället för ligans All Star-helg. Men enligt Chris Johnson blir det inte så.

Johnson twittrade under tisdagen ut att NHL-kommissionären Gary Bettman sagt att "möjligheten för ett World Cup 2021 nu är död". Istället ska All Star-helgen hållas som vanligt. Det skulle i så fall innebära att en World Cup-turnering inte kommer vara möjlig förrän tidigast säsongen 2021-22.

World Cup, en turneringen där de bästa nationerna gör upp om guldet, spelades senast 2016. Då vann Kanada efter en finalseger mot Team Europa, som i semin slagit ut Tre Kronor.

