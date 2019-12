Ikväll bjuds det på streckdramatik när sista omgången spelas och allt ska avgöras. Tillåt mig bjuda på några funderingar om varje streckstrid samt några ord om att Nyköping kickar Fredrik Mälberg.



De möter inte varandra i sista omgången, men uppgörelsen om den sista Allettan-platsen i norr står ändå mellan Kiruna IF och Kiruna AIF. Hur häftigt är inte det?



Och hur darrigt i knäna ska det inte vara för Kiruna IF ikväll?



För rent krasst är det ju så att det är IF som varit lite av ett succélag under hösten och som har haft ett gäng matchbollar att smasha in för att säkra platsen, men inte lyckats med det. Samtidigt har Kiruna AIF agerat under radarn och smugit sig in i racet till en position där de förvisso inte har allt i egna händer, men där det ändå känns som att de har slagläge för att ta den sista platsen.



Kan Kiruna IF vinna borta mot ett tungt skadedrabbat Piteå som slåss för serieseger? Klart att det är möjligt, men inte särskilt troligt. Kan Kiruna AIF lura tillräckligt många poäng av ett Boden som inte har särskilt mycket att spela för? Inte säkert, men det känns ändå mer troligt än att IF ska bli framgångsrika i Piteå.



Skulle ett dylikt scenario bli verklighet kör AIF om IF på upploppet. Klarar IF av det rent mentalt?



Ärligt talat, det skulle naturligtvis vara en fruktansvärd knäck för självkänslan. Att ovanpå sex raka nederlag mot rivalen i seriesammanhang dessutom behöva lägga en förlorad Allettan-plats till de svarta krigarna i sista omgången. Trots att man utifrån förutsättningarna gjort en riktigt stark höst.



Huva, den näsknäppan unnar jag ingen.



* * *



Jag snackade med de två Kiruna-gängens tränare Robert Lahti (Kiruna IF) och Christer Dreberg(Kiruna AIF) igår och ställde frågor dels om varför det ena laget är bättre än det andra, men också om vad det skulle innebära för hockeyn i Kiruna om respektive lag tog platsen i Allettan. Båda gav väldigt nyanserade och intressanta svar som på något sätt ramar in en oerhört unik och kokande rivalitet. Ni hittar dem här och här.



* * *



I den östra serien skulle man om man vill vara lite konspiratoriskt lagd kunna lägga fram det som att Väsby har läge att välja vilka av Vallentuna och Wings de vill ha med sig till den norra Allettan.



Vi får ju förutsätta att Wings gör sitt och vinner hemma mot Segeltorp ikväll. Gör man inte det har man ändå inte något i en Alletta att göra.



I sådant fall avgörs allt av mötet mellan Vallentuna och Väsby.



Att Väsby är ett bättre lag i det stora hela är så klart inte mycket att snacka om, men motivation slår klass och i den här fighten har de inte särskilt mycket att spela för. Seriesegern lär så att säga redan vara klar då Visby inte tar in tre poäng och 18 mål i en omgång.



Då är det så här: Vinner Vallentuna då går de vidare. Vinner Väsby då går Wings vidare.



Väsby kan alltså välja om de vill förta sig eller inte och det kan avgöra hela streckstriden. Vinst eller förlust, vad väljer de att gå för? Ett klart intressant läge.



I slutändan spelar det nog inte så stor roll. Sett till höstens resultat har Väsby en seger och en förlust mot Wings och en övertidsseger över Vallentuna så utifrån det bör de inte föredra det ena före det andra.



* * *



Uppgörelsen mellan Halmstad och Kalmar om den sista platsen i söderserien är lite som mötet mellan succén och fiaskot som kan få helt ombytta roller.



För det är ju så att Halmstad har varit höstens stora succé och trots nederlagstips legat i toppen i stort sett hela serien. Allt medan storsatsande popcorn-gänget Kalmar blandat och gett och aldrig hittat en position som ett stabilt topplag.



Men Halmstad har börjat vackla samtidigt som Kalmar visat rutin och trygghet och jobbat sig in i ett race man såg ut att falla ifrån. Skulle smålänningarna köra om i sista omgången ordnar de ändå den Alletta som var målet samtidigt som Halmstad åker på ett nederlag så svidande att succéstämpeln snabbt kan urvattnas.



Kalmar lär piska Tyringe på hemmaplan. Allt hänger på om Halmstads nerver håller borta mot Borås.



* * *



Utförliga snack om samtliga tre streckdraman kan ni förstås lyssna på i vårt, mitt och maestro Skoglunds, senaste podcast-avsnitt (#125 En första smak av Allettorna). Ett matigt avsnitt där vi också snackar om de stundande Allettorna och reflekterar över de största flopparna hösten haft att bjuda.





Vi snackar om NHL-söner, kommande förstärkningar och oväntade seriesegrare. Bland en massa annat.





Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2019/12/09/125-en-forsta-smak-av-allettorna/



* * *



Sent igår meddelade Nyköping att man trots tvåårskontrakt kickar sin tränare och sportchef Fredrik Mälberg. Profilrekryteringen som skulle göra hockeyn i Nyköping het på allvar igen, men som inte lyckats med särskilt mycket alls under hösten.



Ser man till resultaten är det förstås inte särskilt konstigt. Trots en målsättning om Allettan och hög svansföring landar Nyköping långt ifrån femteplatsen och tvingas inleda ännu en vårsäsong i fortsättningsserien. Men sett till uttalanden i lokalpressen verkar det inte vara de sportsliga resultaten allena som ligger till grund för beslutet.



Rätt eller fel?



Jag måste nog skaffa mig mer kött på benen för att kunna analysera det ordentligt, men den initiala känslan är Ja! och Nej!. Ett njaaaaeee alltså.



För resultaten är skit och som sportchef har Mälberg till synes inte lyckats alls med att balansera flödet av spelare in och ut och lagbygget lämnar förstås mer att önska. Men samtidigt plockade klubben in honom som en långsiktig lösning för att nu tvinga bort honom efter endast en grundserie. Och vilka resurser har egentligen funnits att jobba med i klubben?



Den här sparkningen säger nog ganska mycket om Nyköpings påtagliga bräcklighet som förening.



Ett ämne som jag verkligen kommer få anledning att återkomma till.