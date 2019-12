Svenskbacken flyttas tillbaka upp till NHL

Det blev bara sju matcher nere i AHL. Under onsdagen meddelade Montreal Canadiens att Christian Folin flyttas tillbaka upp till NHL.

Han skickades ner efter fem matcher för att Montreal skulle få mer löneutrymme och nu när Jesperi Kotkaniemi har placerats på skadelistan frigörs hans lön vilket gör att Folin nu återigen tar en plats i Montreal.

Kungsbacka-killen Folin har gjort 233 NHL-matcher för Minnesota, Los Angeles Philadelphia och nu Montreal.

The Canadiens have recalled forward Ryan Poehling and defenseman Christian Folin (assigned for conditioning purposes on November 27) from the AHL’s Laval Rocket, and placed forward Jesperi Kotkaniemi on injured reserve.#GoHabsGo https://t.co/HuYujqWZ3p