Svenskrookien skadad – riskerar missa två månaders spel

Efter en lite trög inledning på NHL-karriären hade Emil Bemström verkligen börjat komma igång nu under slutet.

Nu kommer dock ett tråkigt besked för svenskrookien.

20-åringen har drabbats av en revbensskada och kommer att missa sex till åtta veckors spel. Det var i lördagens match mot Florida Panthers som Bemström fick en smäll vilket ledde till att han fick ett förskjutet revben samt trasigt brosk.

Hittills den här säsongen har svensken stått för nio poäng (3+6) på 28 matcher. I fjol stod han för stor succé i Djurgården och vann hela SHL:s skytteliga med 23 mål.

