Tidigare Mora-stjärnan flyttas upp till NHL – kan göra debut i natt

David Kase draftades i femte rundan av Philadelphia Flyers 2015 och var kapten för Tjeckiens lag i JVM 2017 men utöver det var han väldigt okänd för den svenske publiken när han värvades till Mora när klubben gick upp till SHL för ett par år sedan.

Han skulle dock visa sin klass i SHL och bli en av Moras viktigaste spelare under klubbens första säsong tillbaka i den svenska högstaligan.

Bland stjärnor som Mathias Bromé, Jacob Nilsson och Andrew Rowe var det faktiskt Kase som vann Moras interna poängliga med 23 poäng på 44 matcher. Hans framgångar ledde till och med till en kallelse till det tjeckiska A-landslaget.

Därefter stack han över till Nordamerika för att testa lyckan i Flyers.

Nu kommer den stora chansen för den 22-årige forwarden. Under onsdagen meddelade Philadelphia Flyers nämligen att David Kase har flyttats upp från AHL och kan göra sin NHL-debut i nattens möte med Colorado Avalanche.

Kase har tidigare spelat 61 matcher i farmarligan och stått för 29 poäng. Han är lillebror till Ondrej Kase som spelar i Anaheim Ducks.

Roster move: We have recalled forward David Kase from the@LVPhantoms (AHL). Kase will wear #72 and is available for tonight's #PHIvsCOL tilt. https://t.co/99rHeDSub1