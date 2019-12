Tidigare NHL-stjärnan gör comeback – som 44-åring

2013 spelade Václav Prospal sina sista NHL-matcher för Columbus Blue Jackets. 38 år gammal och med 1108 NHL-matcher på meritlistan tackade han för sig.

Drygt sex år senare, nu 44 år gammal, gör forwarden comeback. Detta för moderklubben Ceske Budejovices lag i den tjeckiska tredjeligan. Prospal är sedan tidigare tränare för klubbens lag i tjeckiska andraligan. I det laget återfinns den svenske backen Niklas Pavel.

Under sin karriär svarade Václav Prospal för 765 poäng över 16 NHL-säsonger med Philadelphia, Ottawa, Anaheim, Tampa, New York Rangers och Columbus. Han har vunnit två VM-guld och ett OS-brons med det tjeckiska landslaget.

Att tjeckiska spelare gör comeback, eller spelar långt upp i åldrarna, är inte ovanligt. Jaromír Jágr är som bekant fortfarande aktiv i moderklubben Rytiri Kladno i tjeckiska toppligan vid 47 års ålder. Totalt finns det fem spelare i tjeckiska toppligan som är 40 år eller äldre.

Breaking news: Zítra by měl za David Servis premiérově nastoupit trenér @HC_Motor Václav Prospal v domácím zápase proti China Golden Dragon.



Former @NHL player Vaclav Prospal will play for David Servis Ceske Budejovice (CZE3) tomorrow. First game after his retirement in 2012-13.