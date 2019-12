'Bäckis' bakom avgörandet i stormatchen

– Det var en bra match från båda lagen, konstaterar coachen Todd Reirden.

Världens två bästa hockeylag just nu möttes i natt, när Washington gästades av Boston Bruins. Då visade Capitals att de, för tillfället, är nummer ett. De vann med 3-2.

Avgörandet kom i början av den tredje perioden. Då spelade Nicklas Bäckström fram backstjärnan John Carlson, som bombade in sitt tolfte mål och sin 45:e poäng på bara 33 matcher. "Bäckis" noterade poäng 21 på 26 matcher.

– Jag försökte bara träffa mål. Jag hade chanser tidigare, så jag var ganska frustrerad. Det var skönt att se pucken i nätet, säger matchvinnaren till nhl.com.

GO JOHNNY GO!!!!! pic.twitter.com/3sfyWLoExa

Men John Carlson får ursäkta. Matchens läckerbit bjöd den stora giganten i toppmötet, T.J. Oshie , på. Han gjorde de två övriga målen för ligaledarna i natt, och det andra var ruskigt snyggt. Han gjorde bort motspelaren totalt innan han mycket elegant gav Washington ledningen med 2-1.

– Det kändes lite turligt att få igenom pucken där. Sen försökte jag bara få upp pucken eftersom jag var uppvaktad av ett par klubbor, var Oshies ord om drömmålet.

T.J. Oshie-t we have the lead! pic.twitter.com/ZlzyxdvIjT