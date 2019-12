En blygsam succéback: "Ganska många enkla assist..."

Han har gjort dundersuccé i Södertälje och kan vara på väg att spurta sig in i JVM-truppen. Skellefteås utlånade backtalang Adam Wilsby har varit en av svensk hockeys kometer den senaste tiden.

– Jag har bara växt ju längre säsongen har gått. Nu känner jag att jag verkligen kan ta för mig där ute, säger backen till hockeysverige.se.

SÖDERTÄLJE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Adam Wilsby debuterade förra säsongen i SHL för Skellefteå. Han inledde även årets säsong där, men efter en match i SHL blev han i slutet av oktober utlånad till Södertälje. Där har han gjort ett rejält avtryck. På 17 matcher i SSK har han svarat för två mål och totalt 20 poäng. På det är han poängmässig tvåa efter Nikola Pasic bland juniorerna i Hockeyallsvenskan.

Lägg därtill nu att han fått sällskap i Södertälje av en kompis från tidiga hockey-år, August Berg.

- Vi spelade faktiskt några matcher i SDE tillsammans. Han kom dit från Vallentuna, säger 19-åringen med ett leende då vi slagit oss ner i Scaniarinkens avbytarbås för en intervju.

- Det är kul att han ska spela här nu. Han är en riktigt skön kille och vi känner varandra sedan tidigare. Jag tror han kommer tillföra stabilitet i spelet. Han är rejäl och stark i defensiv zon, men har även spets i anfallszonen. Vi kommer nog få jättemycket nytta av honom.

August Berg sköt upp Leksand till SHL. Nu är han också i Södertälje. Foto: Ronnie Rönnkvist.



Adam Wilsby inledde sin hockeykarriär i Enebyberg som sedan slog ihop sig med Stocksund och Danderyd för att bli SDE Hockey.

- Jag spelade där fram till U15. Jag spelade även två säsonger i Sollentuna, annars är jag uppväxt i SDE.

Många pratar om den här speciella atmosfären som är kring Stockhagen, Enebybergs IP och så vidare, hur upplevde du tiden där?

- Den tiden var verkligen bra. Daniel Broberg var sportchef under alla år jag var där. Vi hade mycket teknik på schemat och det var en bra miljö att utvecklas i som ung spelare.



Du var bara 15 år när du stack upp till Skellefteå, varför valde du att flytta så pass långt bort?

- Jag ville flytta hemifrån. Jag hade sett andra som flyttat hemifrån och lyckats samtidigt som jag kände mig tillräckligt mogen. Det var läge för mig att lämna Stockholm och ta hand om mig själv lite.

- Sedan blev jag imponerad av miljön i Skellefteå, alltså hur dom tänker men även av alla deras faciliteter och så vidare.

SÅG UPP TILL KUSINERNA

Vad sa mamma och pappa när du gjorde valet att flytta till Skellefteå?

- Dom var nog ganska förberedda på att jag skulle flytta hemifrån så jag tror dom var ganska coola med det, säger Adam Wilsby som inte heller har några syskon som spelar hockey.

- Nej, jag är ensam. Däremot har jag ett par kusiner, Fredric och Eric Anderberg som spelat och spelar. Fredric slutade med hockey efter sin första SHL-match, men dom två såg jag upp mycket till då jag var yngre.

Foto: Bildbyrån.



Inför säsongen 2016/17, då Adam Wilsby dessutom tillbringat en säsong i AIK, flyttade han upp till Skellefteå. Givetvis var det omställning för en 15-åring att ta sig an en ny stad.

- Jag minns faktiskt inte så mycket av första dagarna där. Dessutom var jag några decimeter kortare då. Jag var både liten och ung, säger SSK-backen med ett leende och fortsätter:

- Jag tycker att det var lätt komma in i gänget. Vi var trots allt fem som kom utifrån den säsongen så vi umgicks ganska mycket.



Många pratar om din utveckling som hockeyspelare under din tid i Skellefteå, vad är nycken till den som du ser det?

- Som sagt var så kom jag upp dit som en mycket mindre back. Jag tycker också att jag hade många brister i mitt defensiva spel.

- Sedan blev jag större och starkare samtidigt som jag utvecklade mina ”skills” och min skridskoåkning. Dessutom hade jag en bra tid på hockeygymnasiet där.

Vad ser du som anledningen till att Skellefteå fått fram så många skickliga backar under ganska många år nu?

- Skellefteå lägger in mycket tid både i A-laget och på hockeygymnasiet där man bara jobbar med backar i olika situationer som man kan nytta av.

- Sedan har dom ett spel som tillåter backarna att vara med i anfallen, man får ha mycket puck. Självklart utvecklar det här backarna.

"DET HAR VARIT GRYMT"

Det här var också en av anledningarna till att Adam Wilsby valde just Skellefteå.

- Ja, så var det verkligen. Det har varit många backar där som jag såg upp till redan då jag bodde i Stockholm, David Rundblad, Sebastian Aho, Adam Larsson…



Förra säsongen var det alltså dags för den då 18-åriga Skellefteå-backen att inleda en liknande resa som hans förebilder i Skellefteå gjort tidigare. Debuten i SHL var mot Luleå borta.

- Det var en ganska tuff förstamatch (skratt). Det var häftigt och riktigt coolt. Jag var sjunde back och jag tror att jag spelade fyra minuter i den matchen. Visst kunde det gått bättre, men det var, som sagt var, en cool upplevelse.

Redan efter en match den här säsongen blev han utlånad till Södertälje, men någon större besvikelse över att bli nedflyttad en division känner han inte.

- Jag har ändå tålamod med Skellefteå och har tagit kliv under säsongen så jag känner ingen stress där. Det blev att jag tränade med A-laget, spelade matcher med J20 och tog kliv i utvecklingen hela tiden.

- Sedan kom det här med utlåning upp och jag fick lösning med Micke Samuelsson (sportchef) här i Södertälje. Min agent fixade det där och det har varit grymt.

"FÄRDIG MED J20"

Ville du själv bli utlånad?



- Ja, jag kände att jag var lite färdig med J20. Jag kände också att det skulle vara bra för mig att spela seniorhockey, få mycket förtroende och speltid.

Adam Wilsby in action. Foto: Bildbyrån.



Tanken är ändå att succébacken ska tillbaka till Skellefteå efter säsongen.

- Ja, jag skrev på ett år till samtidigt som jag blev utlånad. Jag antar att så fort säsongen är slut här så åker jag upp igen för att försöka ta en plats där igen.



Kan Skellefteå plocka hem dig redan under den här säsongen?

- Ja, det kan dom göra, men det ska mycket till. Dom är åtta backar där nu och har sagt att dom inte kommer plocka hem mig för att sitta som sjunde back. Då tycker dom det är bättre att jag stannar här så jag kan få lite mer speltid.



Adam Wilsby gör inte heller någon hemlighet av att han trivs väldigt bra i Södertälje.

- Första tiden här har varit väldigt bra. Jag fick en bra start, vilket jag tror var väldigt viktigt. Jag fick medvind där och kände att jag verkligen klarar av att spela på den här nivån.

- Sedan har jag bara växt ju längre säsongen har gått. Nu känner jag att jag verkligen kan ta för mig där ute, säger 19-åringen och nickar ut mot isen i Scaniarinken som just är nyspolad och sådär härligt blank och inbjudande till lite hockey.

HYLLAR BACK-COACHEN

Totalt har alltså 19-åriga backen med Enebyberg som moderklubb svarat för 20 poäng på sina första 17 matcher i SSK-tröjan.

- Det är ganska många enkla assist som jag fått, men jag har ändå följt med bra upp i anfallen och legat på rätt ställen i banan. Det är också en orsak till att jag gjort mycket poäng. Sedan har jag även haft ganska mycket tur också och det är bara att fortsätta hänga med i stimmet så blir det bra.

- (Dennis) Bozic är backcoach och han har gett mig mycket förtroende, vilket jag är tacksam för. Samtidigt har jag tagit chansen på ett bra sätt. Det gäller för mig att fortsätta spela bra så dom kan ha fortsatt förtroende för mig.

Adam Wilsby har testat på spel i Juniorkronorna. Foto: Bildbyrån.

JVM?

Det spekulerades en del i om Adam Wilsby skulle få chansen att åka med till Junior-VM, men än så länge är han inte uttagen i truppen.

- Jag hade inga förväntningar på det. Det hade varit en bonus om jag kommit med och det är en dröm att få spela JVM. Det är väldigt många bra backar i 00 och 01-kullen så att jag inte kom med är inget jag är less för. Det var bara att rensa bort och fortsätta jobba hårt.

Det finns ändå två öppna backplatser kvar, tänker du något på det?

- Lite grann kanske, men jag har mest tankarna på Södertälje, avslutar Adam Wilsby samtidigt som Christopher Liljewall vill delta med sin mobilkamera när SSK-talangen ställer upp för fotografering i spelargången under uppsyn av nyblivne tvillingpappan Martin Janolhs