Första segern för Garpenlöv: "Glad för grabbarnas skull"

Det blev idel förluster för Tre Kronors nya förbundskapten Johan Garpenlöv i sin första turnering som Tre Kronor-boss i Karjala Cup.

När Channel One Cup drog igång under torsdagen ställdes hans manskap inför tuffast möjliga motstånd, då man gick in i turneringen med en öppningsmatch mot värdnationen Ryssland. Trots ett ordentlig skottbombardemang mot det svenska målet (Ryssland vann skotten med 46–19) kunde Tre Kronor vinna matchen med 4–3.

"SLITER OTROLIGT MYCKET"

Segern var således Garpenlövs första som förbundskapten för Tre Kronor.

– Det känns jättebra. Jag är glad för grabbarnas skull, de sliter otroligt mycket idag, säger Garpenlöv till Viasat

Garpenlöv lyfter fram lagets fina inledning på matchen som den stora nyckeln till den smått skrällartade segern.

– Vi gör en bra bra förstaperiod som vi ville och fick några mål där. Vi kunde spela på det sen. Där tar vi tag i matchen. Vi kände i förra turneringen att vi inte riktigt gjorde det och det är något vi pratat om, att vi ska ha det prestationstillståndet att ta tag i matcherna och spela vårt spel och få en snabb utdelning. Det lyckades vi med i dag.

STARKT BOXPLAY

Även spelet i numerärt underläge stack ut för svensk del. Tre Kronor klarade av att freda kassen i sex av sju numerära underlägen i matchen.

– Vi ligger helt rätt i banan och har klubborna på rätt ställe. Vi fick dem att ta avslut där vi vill att de ska ta avslut, sen gör "Lasse" (Johansson) i målet en hel del bra räddningar.

Nu fortsätter Channel One Cup med match mot Tjeckien på lördag.

– Vi måste fortsätta jobba vidare med vårat spel. I morgon vilar vi lite för att sedan vara alerta på lördag, säger Garpenlöv.