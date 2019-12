Kanadas drömförstärkning: NHL-forwarden klar för JVM-spel

I måndags stod det klart att Detroit valt att släppa sin supertalang Joe Veleno till Kanadas JVM-trupp.

Nu kommer nästa glädjebesked för det kanadensiska landslaget. Under torsdagskvällen, svensk tid, meddelade Hockey Canada att Arizona gått med på att släppa sin 19-årige forward Barrett Hayton till turneringen i Tjeckien.

